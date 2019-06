Ordenarte en clave valenciana

“El orden es un estado físico, porque implica cosas materiales y tu energía, pero también es mental”. De esta manera, la periodista y organizadora valenciana Pilar Quintana arranca su libro “Reto de las 16 semanas para ordenarte”, de la editorial SAR Alejandría, donde nos propone el objetivo de ordenar de manera inteligente nuestro hogar, así como adquirir e interiorizar ese hábito para que nos resulte más sencillo poner orden en nuestra vida.

La autora parte de la base de que no todo el mundo está preparado para asumir las exigencias de lo que supone ordenar un espacio, y que pasa, inevitablemente, por deshacerse de las cosas y objetos que no son necesarios. Dejar de acumular, de dar a los objetos una importancia que no tienen, o revalorizar sentimentalmente enseres es una aventura que requiere un proceso mental previo.



En el libro “Reto de las 16 semanas para Ordenarte”, vamos a encontrar un sistema que pretende ayudarnos a interiorizar la manera de devolver a las cosas el valor que tiene y, sobretodo, a organizar y ordenar armarios, cocina, baño, despacho, trasteros… y convertirlo todo en un hábito cotidiano, fácil de mantener y sencillo de seguir.

En "Hoy por Hoy. Locos por Valencia" hemos hablado con ella.