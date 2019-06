Dos médicos para atender a casi 5.000 personas en verano en O Rosal

El servicio de atención primaria quedará bajo mínimos este verano en O Rosal al no cubrir el Sergas las vacaciones de los médicos en julio y agosto. Una problemática que detectaron el pasado viernes en el concello rosaleiro tras las quejas de los vecinos, que no podían pedir cita para este mes en el centro de salud de San Miguel de Tabagón. Un hecho que se debe a que la médico titular ha recibido un permiso para ausentarse en lo que resta de mes y no será sustituida.

Además, a través del director del ambulatorio, se enteraron de que tampoco se van a cubrir las vacaciones de los médicos del centro de salud de O Rosal. Por lo tanto, solo habrá dos facultativos de familia durante dos meses para atender en un ambulatorio a 4.701 tarjetas sanitarias, ya que el doctor del centro de San Miguel de Tabagón se desplazará al de O Rosal. Una noticia que agrava la delicada situación de la atención primaria en el municipio, con el peor ratio de paciente por personal médico del Baixo Miño. La alcaldesa Ánxela Fernández ha pedido una reunión urgente con el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, y el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, para corregir esta situación en O Rosal.