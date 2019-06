Sin medalla

Hoy los dos piragüistas zamoranos presentes en los Juegos Europeos de Minsk disputaron las finales de sus respectivas categorías, sin demasiada fortuna: Carlos Garrote ocupó la 8ª plaza, siendo Eva Barrios 9ª.

En el caso de Carlos Garrote, había fundadas esperanzas de que alcanzara el podio, no solo por ser el actual campeón europeo y mundial de la categoría (k-1 sobre 200 metros), si no también por haberse mostrado en buen momento en su serie, en la que se impuso de forma rotunda, clasificándose de esta forma para la final de forma directa. Sin embargo, en la final disputada en esta mañana de jueves, las cosas no le fueron demasiado bien. Desde las primeras paladas se quedó fuera de la lucha por el título y acabó 8º de los 9 participantes en la final A.

Por su parte, Eva Barrios participó en final directa en k-1 5.000 metros. Un total de 19 palistas participaron en la prueba, ocupando un puesto intermedio, novena.

La representación española logró hoy la única medalla que hasta el momento tiene nuestro país, y fue la lograda por Sete Benavides, bronce en C.1 200 metros.