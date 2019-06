Movilla se queda

David Movilla continuará un año más en el banquillo del Zamora CF. Diez días después de que finalizara la temporada, el técnico ha dado el sí definitivo al cuadro rojiblanco.

El pasado 16 de junio, al finalizar la temporada tras el fiasco en la fase de ascenso, Víctor Aldama, presidente ejecutivo del Zamora (de facto, aunque lo será de hecho cuando el club se convierta en SAD) afirmó rotundo en la rueda de prensa posterior al 0-0 frente al Alcobendas que no había debate: que Movilla tenía contrato y que seguiría. Sin embargo, el técnico no fue tan claro, y no desveló hasta hoy su decisión.

Antes de que llegue la confirmación oficial del club, Movilla daba el paso adelante, al indicar en la red social de Twitter un breve texto: "Entusiasmado y sobre todo, muy AGRADECIDO a Zamora y al @ZCFoficial por volver a darme la oportunidad de, entre todos, tratar de ilusionar a una provincia. Haremos lo (im)posible para que el camino sea igual de apasionante, pero con otro final"

Una vez conocido que no habrá cambio en el banquillo, los próximos días será para conocer de forma definitiva las renovaciones y las incorporaciones de cara a la próxima temporada.