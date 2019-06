Marta Montoliú ya es naranja

El CD Zamarat Quesos el Pastor ha hecho público su séptimo fichaje cara a la nueva temporada en la máxima categoría del baloncesto femenino.

Es la segunda jugadora española, tras la llegada (se confirmaba ayer mismo) de la ala-pivot Ana Carlota Faussurier, esta vez es el turno de la escolta Marta Montoliú, jugadora de 25 años y 1.82m.

Marta ha sido una habitual en las convocatorias FEB , en sub 16, sub 18 y sub 19, logradno en 2014 ser subcampeona de Europa en sub 20.

En cuanto a su paso por los distintos equipos, tras debutar en Liga 2 con el Sarriá y posteriormente con el Barça B, dió el salto a Liga 1 en Cadí la Seu, equipo en el que estuvo 4 temporadas, para firmar el pasado año por el Mann Filter de Zaragoza, donde promedió 4.1 puntos y 18 minutos de media por partido.