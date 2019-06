Antidio Fagúndez: "Quienes venían a regenerar la política solo querían sillones"

Conocido el acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos por el que Francisco José Requejo, único diputado naranja, ostentará la presidencia de la Diputación Provincial quedando Jose María Barrios como vicepresidente primero y todas las aéreas de gobierno en manos de los populares, el secretario provincial del PSOE, Antidio Fagundez, comparecía este jueves ante los medios, una vez celebrada la Comisión Ejecutiva Provincial que acordó el nombramiento de Manuel Santiago, diputado por Sanabria, como candidato a la presidencia de la institución.

Una comparecencia en la que el líder socialista en la provincia se manifestó decepcionado y engañado con la decisión de Ciudadnoss a pesar de que, dijo, se han hecho todos los esfuerzos buscando una posibilidad de cambio en la institución provincial negociando y aceptando todas las condiciones y las propuestas de Ciudadnos, convenciendo Incluso a IU, afirmó, para que aceptara la exigencia de la formación naranja de que no entrara en el equipo de gobierno ni participara en los acuerdos del pacto; todas salvo la presidencia de la Diputación que no consideraban razonable que ocupara el único diputado de Ciudadanos que, ni siquiera, señaló, ha tenido la dignidad de comunicarles que no aceptaba los terminos del pacto.

El Secretario Provincial socialista ha dicho que con esta decisión, que Ciudadnos tendrá que explicar a los votantes, ha quedado claro que, quienes vinieron a regenerar la política lo único que pretendían era ocupar ese sillón siendo un mero títere del PP durante los próximos cuatro años.