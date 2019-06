Daniel Alastuey (UGT) elogia el papel de bisagra política del PAR

En pleno proceso de negociación del PSOE con los partidos de la izquierda, el lider de UGT en Aragón, Daniel Alastuey, ha elogiado en la Cadena SER el papel que está jugando el PAR. Alastuey considera que los aragonesistas están actuando con responsabilidad.

En La Rebotica, el responsable de UGT piensa que el PAR ha roto la política de bloques que solo lleva a la paralización y al bloqueo. "En Aragón tenemos la suerte de contar con un partido político que, a lo largo de la historia, ha pactado a izquierda y a derecha y que hace de verdadera bisagra; no como en el conjunto de España; ese partido es el PAR y parece decidido a desbloquear la situación en este momento; creo que hay que aprovecharlo".

Hay que recordar que Javier Lambán y Arturo Aliaga tienen firmado un acuerdo de Gobierno, al que ahora intentan sumar a los partidos de izquierda para lograr la investidura. Alastuey ha comentado que la experiencia del PAR puede ser positiva en el próximo ejecutivo aragonés.

El responsable de UGT ha señalado que el PAR es "un partido que ha venido participando de las grandes políticas, de las grandes líneas estratégicas de esta comunidad autónoma desde hace muchos años" y "ese elemento también hay que incorporarlo al gobierno", es decir, "personas que sepan cuáles son las líneas que han seguido las políticas económicas y sociales de la comunidad autónoma y que sean capaces de darles continuidad".

Salario mínimo y mensaje a los empresarios

La subida del salario mínimo no supone ningun perjuicio para la economía española. "No ha afectado al empleo, a ver cuando salga la EPA, el Banco de España se equivocó absolutamente". Son palabras de Daniel Alastuey en La Rebotica, que además mandaba un mensaje a los empresarios: "Tienen firmado, hay que recordarselo, que estamos ya a finales de junio, y al año que viene van a tener en los convenios colectivos un salario mínimo firmado de 1.000 euros", es decir, "si no lo pueden pagar es que tienen un problema como empresas".