Alcoa y trabajadores continúan sin acuerdo a 72 horas para que concluya el plazo de venta

A 72 horas para que culmine el plazo firmado entre trabajadores y Alcoa para buscar un comprador, la cuerda sigue tensa. La asamblea de la fábrica de Avilés se ha reunido por espacio de más de cuatro horas y ha rechazado votar el preacuerdo que Parter firmó con Alcoa para la venta de las plantas. ¿Esto que significa? Sin esa firma, Alcoa no puede vender y la plantilla se muestra muy molesta ya que entienden que descargan sobre ellos una responsabilidad que no les corresponde. "Nos piden que aprobemos algo que no hemos negociado", sentencia el presidente del comité, José Manuel Gómez de la Uz.

Parter garantiza trabajo para 250 personas en cada planta y para llegar al 100% de la plantilla sería necesario el reinicio de las series de electrólisis. En este aspecto el fondo suizo ya ha trasladado al gobierno que necesita una rebaja del precio de la luz.

La reunión de este miércoles para avanzar había finalizado sin acuerdo y para mañana este viernes está previsto un nuevo encuentro entre el comité y representantes de la multinacional norteamericana en Madrid.