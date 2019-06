La Universidad Carlos III se integra en una alianza europea

El proyecto ‘Young Universities for the Future of Europe’ (YUFE) acaba de ser aprobado por la Comisión Europea. Está formado por ocho universidades: la Carlos III de Madrid, Amberes (Bélgica), Bremen (Alemania), Chipre, Essex (Inglaterra), Este (Finlandia), Maastricht (Países Bajos) y Roma Tor Vergata (Italia). Su objetivo es que los estudiantes configuren su plan de estudios eligiendo entre los programas de las ocho universidades para fomentar la alta empleabilidad y la identidad colectiva europea.

La red YUFE se preparará durante los próximos tres años y creará una tarjeta de estudiante propia para permitir el acceso a los sistemas e instalaciones de todas las universidades. El idioma de todos los programas de estudios será el inglés, pero también se fomentará el aprendizaje del idioma local. De cara a las prácticas las universidades trabajarán conjuntamente con autoridades y empresas de cada país.

El rector de la Universidad Carlos III, Juan Romo, cree que se trata de “una oportunidad única” para la educación superior en Europa y que el espacio YUFE creará “nuevas posibilidades para investigadores, estudiantes y personal de la administración y servicios, así como nuevas oportunidades laborales y de movilidad”.