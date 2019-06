Uber despliega 250 patinetes eléctricos en Málaga

Uber elige Málaga para la expansión en España de JUMP by Uber, su servicio de patinetes eléctricos. Los malagueños disponen desde hoy de una nueva alternativa práctica, sostenible y económica para moverse por la ciudad. El servicio está disponible en la aplicación habitual de Uber junto a UberX, el servicio operado por conductores profesionales.

JUMP by Uber cuenta con una flota de 250 patinetes eléctricos, distribuidos por diferentes puntos de la ciudad. Desbloquear el patinete tiene un coste de un euro y el coste del trayecto es de 0,15 euros por minuto.

Tras el lanzamiento en Madrid, Málaga se convierte en la segunda ciudad española en la que Uber lanza su servicio de patinetes. Tal y como destaca Yuri Fernández, portavoz de Uber en España: “La valiente apuesta de la ciudad por un modelo de movilidad más sostenible y el éxito del nuestro primer año con UberX han sido factores decisivos para elegir Málaga como segunda ciudad de JUMP en España”.

“Ciudades de todo el mundo luchan contra el uso del vehículo privado ofreciendo cada vez más alternativas de transporte. En un futuro no muy lejano, los desplazamientos cortos en ciudad los seguiremos haciendo a pie o cogeremos un patinete, usaremos el transporte público, una moto o una bici para trayectos más largos y una VTC o un taxi para ir al aeropuerto, a cenar o a una reunión. Hoy, en Málaga ese futuro está un poco más cerca”, añade Fernández.

Una de las máximas prioridades de Uber es la seguridad de pasajeros, conductores y repartidores y el equipo de JUMP by Uber trabaja para garantizar los mismos estándares para los usuarios de los patinetes eléctricos. Utilizar casco, no circular por la acera, indicar los cambios de dirección y aparcar correctamente son los elementos básicos para un correcto uso de JUMP by Uber.

Funcionamiento

Para empezar a utilizar el servicio, los usuarios de Uber tan solo tienen que actualizar su aplicación e ir al menú principal. Los que todavía no tengan instalada la app de Uber únicamente necesitan descargarla, registrarse y acceder con su nombre de usuario y contraseña.

Una vez en la aplicación de Uber, debe seleccionarse la opción ‘Patinete’ en el menú desplegable de la parte superior de la pantalla de inicio y a continuación verá los patinetes disponibles. A continuación, usuario puede acercarse al patinete más cercano y desbloquearlo, o bien hacer una reserva.

Precio de JUMP by Uber:

1 euros para desbloquear el patinete eléctrico

0,15 euros por minuto