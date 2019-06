Los concejales de Adelante Málaga se desmarcan de la subida salarial

A pocos minutos del pleno para aprobar la subida del 20 por ciento del sueldo de los concejales Adelante Málaga anuncia que se desmarca de la medida y votará en contra.

La confluencia de Izquierda Unida y Podemos ha asegurado este jueves a través de un comunicado que "las prioridades de la ciudad son otras" y sostienen que los "recursos del Ayuntamiento deben destinarse prioritariamente a mejorar los barrios y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la ciudad".

En palabras del portavoz del grupo municipal, Eduardo Zorrilla, ha indicado que la medida ha generado un rechazo social que nos aleja de la ciudadanía"

Adelante Málaga dice en su comunicado que "en la última reunión de la Junta de Portavoces supeditó en todo momento su posición con respecto a la subida salarial de los concejales a la decisión de los órganos de la confluencia", que han votado en contra.

La subida será apoyada por el PP, el PSOE y Ciudadanos. La portavoz del grupo popular, Elisa Pérez de Siles, ha acuado a Adelante Málaga de "hipocresía supina" y ha lanzado un órdago: "le pido a Zorrilla un ejercicio de coherencia y que renuncien a las cantidades", decía en referencia al incremento salarial.

Zorrilla respondía que los ediles de su grupo donan dinero a su organización el aumento salarial no les afecta: "no nos hubiera supuesto más dinero, si no más impuestos". En cualquier caso, recogía el guante de Pérez de Siles e indicaba que les planteasen por separado la propuesta y votarían en consencuencia.

A esta hora se celebra el pleno sobre este asunto.