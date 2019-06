Concejalas del Ayuntamiento acuden al espectáculo musical de la Academia Mozart

Las concejalas de Protección Social y Reducción de la Desigualdad, Nuria Sánchez, y de Ciudad Sostenible y Consumo Responsable, Marta Ramos, han asistido al espectáculo musical de la Academia Mozart y que también ha contado con la colaboración de la Big Band de la Escuela de Música Eusebio Rubalcaba y de la Escuela de Danza de Rosa María Loaisa. Más de un centenar de músicos, bailarines y cantantes, desde pequeños hasta adultos, han demostrado su arte en las tablas del Teatro Palenque en el marco de los mejores temas de las décadas de los 80 y los 90; y entre los que nos han faltado temas como ‘Highway to hell’, ‘Total eclipse of the heart’, ‘¡Qué bonito’!, ‘Resistiré’ y, para cerrar, el archiconocido ‘I will survive’.

Al final de la gala, que ha mantenido lleno el teatro durante más de dos horas, ha tomado la palabra la presidenta de la Asociación Down Talavera, entidad beneficiaria de este espectáculo, Prado Pérez, quien ha agradecido la presencia de las concejalas del Gobierno local, así como la implicación de alumnos y profesores con su colectivo.