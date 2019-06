Campanas: el whatsapp del pasado

Escucha aquí nuestro acercamiento al interesante mundo de las campanas con motivo de una jornada que ha organizado el Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava.

Conversamos con su responsable, Cristina Aransay y con uno de los ponentes de la jornada, Aurelio Vicente, autor del documental 'Dinda dindai'. Además, Boni Jausoro, tocador de campanas alavés y maestro de tocadores, relata cómo las campanas marcaban el día a día en los pueblos y Jose Luis Albizua, de la Asociación de Campaneros de Euskadi, comenta su intención de pedir a la Diputación que se sufrague la publicación del inventario de campanas de todas las iglesias y ermitas de la provincia que custodia la viuda del investigador Patxo Fernández de Jáuregui; un documento valioso para la conservación de las campanas y su control en caso de robo, como ocurrió con las de la iglesia de Quejana.

Los campaneros y tocadores de campanas de Álava van a pedir a la Diputación que sufrague la publicación de un inventario del patrimonio de campanas del territorio que realizó el investigador Patxo Fernández de Jáuregui y que su viuda custodia. Asegura José Luis Albizua, de la Asociación de Campaneros de Euskadi, que este inventario es un instrumento muy valioso para procurar la conservación de estos objetos patrimoniales y para controlar los robos. De hecho, él pudo documentar la denuncia ante la Ertzaintza en el caso del robo de las campanas de la iglesia de Quejana gracias a los datos de este inventario.

Albizua aprovechará para lanzar esta petición la jornada sobre campanas que ha organizado el Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava este viernes 28 de junio en el museo Bibat. Susana Aransay, su responsable, cuenta que tras ciertos casos con los que se han topado, han concluído que necesitaban saber más sobre las campanas y no solo desde el punto de vista material sino también desde el punto de vista del acervo cultural, del patrimonio inmaterial relacionado con estos elementos.

En la jornada se proyectará el documental 'Dinda dindai', en el que Aurelio Vicente recoge una gran diversidad de enfoques sobre la campana: el histórico, el etnográfico, el artesano o el musical. Para Vicente, las campanas son objetos magníficos, como seres vivos, con voz muy especial y con nombres individuales.

De regular en el pasado -durante siglos- la vida cotidiana, las campanas pasaron a la alta cultura. Explica Vicente que el imaginario de las campanas estaba en el inconsciente del pueblo y que la alta cultura no podía permanecer ajena a ello, e indica que sobre todo músicos rusos, con gran sensibilidad por lo cotidiano, produjeron obras donde la campana tenía un gran protagonismo.

Dice Aurelio que para ponerse delante de una campana y tocarla hace falta redaños y apunta que en el documental aparece una mujer nonagenaria que los tiene como para subir por una escalera infernal a una torre y ponerse a tocar.

90 aún no, pero 79 tiene el alavés Boni Jausoro, tocador de campanas; hijo y tío de tocadores -que los hijos no han querido-. A los 5 años, su padre le enseñó la labor en la cocina de su casa, con dos cucharas. No se podía ensayar con las campanas de verdad, porque eran sagradas: marcaban la hora a la que había que ir a misa, anunciaban que alguien había muerto, convocaban a concejo, llamaban a vereda, alertaban de los incencios e incluso se utilizaban para ahuyentar las tormentas de pedrisco.

Boni lamenta que ya quede poco de aquella tradición y recuerda que antiguamente en el pueblo todo el mundo tocaba las campanas. Se hacía 'a renque'; cada mes le tocaba a un vecino o vecina, porque las mujeres también tañían.