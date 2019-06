La UCE prepara una denuncia por la subida concertada del precio de la sidra

El acuerdo de los hosteleros de Lugones para fijar en precio de la botella de sidra en 2,90 euros, es “manifiestamente ilegal”, según la Unión de Consumidores. Esta organización recuerda que hace dos décadas los hosteleros de Gijón ya recibieron sanciones de hasta diez millones de pesetas cuando hicieron algo similar, de acuerdo con llagareros y Principado, y advierte de que esta vez podría suceder lo mismo.

No hablan a humo de pajas. Fue la propia Unión de Consumidores la que hace dos décadas ganó en el Supremo la demanda contra el acuerdo de Gijón, cuando se estableció un precio de 250 pesetas por la botella de sidra. Hubo sanciones para hosteleros, llagareros y administración, aunque fueron los primeros los que tuvieron que pagar las más fuertes, de hasta diez millones de pesetas de la época. Ahora son los chigreros de Lugones los que se han reunido y acordado cobrar 2,90 por la botella de sidra. El presidente de la entidad, Dacio Alonso, no tiene dudas sobre la ilegalidad del acuerdo y las consecuencias que puede tener.

Se preguntó dónde está OTEA, la asociación de hostelería, que no ha advertido a sus asociados de la ilegalidad del acuerdo. Además de los argumentos legales, Alonso alude a otras razones para rechazar acuerdos de este tipo, para los que ya hubo otros intentos en otras zonas de Siero, Villaviciosa o Gijón. Dice, por ejemplo, que no puede haber un precio único cuando la calidad es variada. También cree que no tiene porqué existir un precio único, cuando el servicio o la calidad del local no lo es. Unos son más confortables que otros, tienen mejores espacios unos que otros o disponen de escanciado o no, por lo que los costes no son los mismos y tampoco tienen porqué ser iguales los precios.