Antona confirma que Australia Navarro puso sobre la mesa su renuncia como secretaria general del PP canario

El presidente del Partido Popular en Canarias, Asier Antona, ha confirmado este viernes en la SER que la actual secretaria general del PP, Australia Navarro, puso su cargo sobre la mesa durante la tensa reunión que el partido mantuvo esta semana en la sede de Santa Cruz de Tenerife, y en la que el propio Antona asumió la portavocía de su grupo en el Parlamento regional.

Sin embargo, Antona reconoce que esa idea "no tiene ningún efecto porque no se dio trámite a esa renuncia", lo que explica que no llego a aceptarla aunque la propia Navarro "lo verbalizó".