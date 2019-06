Carmelo del Pozo traza las líneas maestras

Carmelo del Pozo ha comparecido ante los medios para realizar un análisis de la temporada que ha calificado de "durísima", con la complicación de "dos procesos electorales que condicionaron el trabajo". Además señaló al mediocampo como la parcela en la que menos ha mejorado el equipo, ejerciendo la autocrítica sobre ese error, aunque condicionado por "la existencia de algunos contratos que condicionaron" los posibles movimientos en la zona de creación. El máximo responsable de la parcela deportiva ha analizado el estado de plantilla, los planes a corto plazo, los errores a lo largo de la temporada y, obviamente, el primer asunto que tiene ahora entre manos como es la búsqueda de un nuevo entrenador.

Entrenador

Para Del Pozo la temporada ha estado marcada por la "desilusión con este final de Liga". Un batacazo, el de Son Moix, que justifica el cambio al frente del equipo. "La desilusión no generaba empezar de cero, empezábamos de menos tres. Empezar la temporada así podía generar dudas. Hay que entrar con energía. El mayor éxito ha sido la conexión del final de liga con la grada y no debe haber ninguna actuación que baje ese momento que hemos encontrado. El míster así lo entendió".

Ahora toca buscar un sustituto para José Luis Martí. Según del Pozo "se va a hablar con uno, que entendemos es el idóneo. Si hay acuerdo avanzamos y si no iremos a por otro. Solo hemos hablado con un entrenador y estamos en fase de ver si es factible", descartando que haya ternas o listas de candidatos. "Hay muchos nombres que aparecen y no son, así como hay otros nombres que no aparecen que pueden ser candidatos" apostilló el ejecutivo. La llegada del nuevo técnico se espera que sea rápida, ya que con él se quiere seguir configurando la plantilla. "La predisposición de ese técnico en la primera llamada ha sido bestial" añadió. Acerca del perfil solo han trascendido dos datos: que tenga exsperiencia en Segunda y que "no tenga problema en tirar de jugadores del filial".

Tope salarial

Carmelo del Pozo quiso recordar el efecto que tienen las amortizaciones pendientes en la determinación del límite salarial a gastar en la configuración de la plantilla. "Nuestro tope salarial, que parecía ser el tercero, la plantilla costó 2/3 de ese tope. Un tercio estaba gastado en situaciones de otras temporadas". Un tope que no está fijado pero que ya adelantó Del Pozo "va a bajar y mucho".

Vestuario

Carmelo del Pozo considera que el trabajo realizado durante el verano pasado fue bueno, "con 20 salidas, muchas llegadas, jugadores desmotivados..." consiguiendo una plantilla muy comprometida. "Fue duro el domingo, pero fue mucho más duro el martes sentándome con ellos ya en frío. Su compromiso es brutal. Barros Botana les ha dicho que en 30 años como delegado, la mejor plantilla que había tenido había sido esa". Ese martes, desveló del Pozo, algún jugador le confesó llevar dos días con pesadillas acordándose de acciones fallidas durante el partido. Ese nivel de implicación debe servir para esta temporada ya que, en su opinión "se ha estructurado el equipo, hay buenos hábitos de trabajo y esas bases se deben mantener para generar ese ambiente de trabajo que repercute en el resultado final".

Sobre la confección de la plantilla, del Pozo considera positiva contar ya con, aproximadamente, 20 jugadores. "Va a haber movimientos pero no vamos a dejar salir jugadores por dejar salir. Habrá cambios, aun hay salarios que hay que reorganizar". Sobre estos últimos casos todo apunta a Fede Cartabia y Mosquera. "Debemos mantener la columna vertebral, que yo creo lo vamos a conseguir y reforzarla con jugadores competitivos y que le den un nivel de intensidad, competencia e ilusión". Incluso apuntó la posibilidad de que haya jugadores "que no son nuestros que están buscando la manera de quedarse con nosotros".

Plantilla

La intención es que la plantilla 2019/2020 no supere las 22 fichas. En estos momentos las prioridades en el mercado del Deportivo son "encontrar un lateral izquierdo, solucionar el tema Francis (si vuelve a salir cedido o no), un jugador de banda y el resto será tener pensados jugadores por si se va algún jugador". Además dejó clara su intención de que "los 20 jugadores de la plantilla tengan el mismo estilo. La capacidad económica te dará ir más hacia un lado u otro. No puedo tener unos con perfil aguerrido y otros más de toque y que luego no conecten".

El plantel, en principio, estará citado para realizar la pretemporada en Abegondo y retornará entre el 11 y el 15 de julio.

Afición



El Director Deportivo puso en valor lo que puede suponer para el proyecto blanquiazul el apoyo de la grada de Riazor. "El mayor éxito del último mes es la conexión con la grada. Hemos ganado los últimos partidos con un ambiente fuera de la normal. Tenemos que mantener esa conexión. El equipo que se mantiene conectado con su afición y que el equipo contagia a la gente porque lo da todo en el campo, consigue beneficios".

Situación institucional

Desde su llegada al Deportivo, a Carmelo Del Pozo le ha tocado pasar por dos procesos electorales. Las citas con las urnas han traído posteriores momentos de inestabilidad. Una circunstancia que también ha tenido incidencia en la temporada y, en opinión de del Pozo, se debe evitar. "Si va a ser esto un constante atrincheramiento así no va a crecer el Dépor. El equipo que esté más tranquilo, crecerá. La ciudad debe entender que tenemos que remar todos en el mismo sentido. SI constantemente creamos inestabilidad, esa inestabilidad llega al club y a los jugadores... pero cada uno es muy libre de pensar en el Depor o en él mismo".

Base

El Director Deportivo anunció cambios en el organigrama de la entidad, unas modificaciones que se anunciarán pasado el 30 de junio y que se han realizado para intentar subir al máximo número posible de jugadores de la cantera al primer equipo. En esa estructura adelantó que habrá presencia de exjugadores de la entidad.



Nombres propios

Dani Giménez "tenía ofertas pero me ha dicho que se quiere quedar".

Pablo Marí "le queda un año de contrato en su club y no se puede ampliar la cesión. Se están estudiando posibilidades. Está en el mercado y es atractivo para muchos equipos".

Borja Galán "se ha ganado el derecho a volver" en una operación sin coste para el Deportivo.

Carlos Fernández "el esfuerzo que ha ehcho por estar, por quedarse, renunciando a estar con la sub´21, implicación bestial, comportamiento brutal...Tiene tres cosas de Primera. Tiene que crecer y volar".

Róber "hablaremos la próxima semana. Su situación contractual es complicada porque le queda un año de contrato, pero ahora está lesionado. Quiero saber qué quiere hacer".

Edu Expósito "un club ha mostrado interés y quedamos en hablar. Si aparece una opción de que juegue en Primera Edu va a ayudarnos y si no aparece Edu va a querer jugar en el Dépor".

Fede Cartabia "está encantado aquí. Tiene contrato de Segunda. Él hizo un esfuerzo por quedarse y habrá que ver si le sale otra opción. Si le sale no se va a ir gratis". Reconoció Carmelo la impliación del argentino a lo largo de todo el curso, incluso el último día, "cuando no estaba en condiciones de jugar".

Shibasaki "en nuestra situación económica es difícil.. pero él ha estado viendo nuestra eliminatoria con el Mallorca. Tiene ofertas de Primera y nosotros 4 mediocentros. veremos qué depara el mercado".

Mosquera "era una apuesta importante del club y no ha salido bien para ambas partes. Hemos hablado e intentaremos que no sea igual el año que viene. Hay jugadores que por sus contratos deben tener un rol fundamental""

Nahuel "con la llegada de Borja Galán, en princpio, la posición está cubierta".