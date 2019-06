Santi Gegunde no continuará el próximo año en la SD Compostela. El club santiagués no le la renovación ofreció la al delantero lucense que, en una entrevista en Hoy po Hoy, aseguró que fueron tres años "increíbles" de los que se lleva grandes recuerdos. "Fue una suerte coincidir con estos tres vestuarios", afirmó, en referencia al capital humano que ha compuesto las plantillas del Compos durante estos cursos.

Gegunde fue una de las piezas más utilizadas por Yago Iglesias. No en vano, el delantero jugó 115 partidos en los que anotó 30 goles. El último de ellos, en su último partido con la camiseta del Compos, permitió voltear el marcador contra el Alavés B en el partido de vuelta del Playoff de Ascenso.

Aquella tarde, Santi, que partió desde el banquillo, saltó al campo, marcó el 2-1 y, lesionado, tuvo la capacidad de fabricar el tercero, que terminó marcando Aythami, y que durante unos minutos clasificó al Compos para la siguiente ronda. El delantero abandonó el campo con el pie hinchado, una lesión de tobillo que "fue más gave de lo esperado", y que aún hoy le tiene convaleciente y en fase de recuperación.

Gegunde afirmó que fueron "tres años increíbles, sobre todo el segundo", en el que el equipo ganó la liga, llegó a la última ronda del Playoff y jugó gran cantidad de minutos. Precisamente, sobre el Playoff, aseveró que al equipo le faltó "suerte en el sorteo". "Si nos hubiera tocado cualquier otro rival creo que hubiéramos ascendido a la primera porquer llegábamos en un momento muy bueno", ahondó.

Sobre lo que pasó en la final contra el Salmantino, explicó que el partido se decidió por "detalles muy pequeños", como el tiro al palo de Ruben y el gol a la contra que encajó la SD Compostela. "Un partido de tú a tú que pudo caer para cualquier lado", agregó.

En cuanto a la eliminación contra el Alavés B esta temporada en el fatídico descuento, Santi Gegunde no dudó en hacer autocrítica: "Creo que fue la película de todo el año, encajábamos en los últimos minutos o teníamos problemas para defender buenos resultados, y se vio en el último partido. En esa jugada, con nueve, no te pueden marcar gol. Fue un error del equipo, ahí el míster no podía hacer nada. Nos faltó un pelín de veteranía y lo acusamos el día más importante".

No obstante, el delantero se queda con los momentos buenos que ha habido a lo largo de estas tres temporadas, como su gran gesto contra As Pontes, cuando el portero cayó lesionado y decidió no marcar a puerta vacía. Gegunde se restó mérito, al decir que "lo haría cualquier otro jugador". "Fue un gesto que recordaré por mucho tiempo", admitió.

El lucense, que aún no sabe qué hará el próximo año - está estudiando el mercado asturiano y el gallego -, destacó la importancia del factor humano de la SD Compostela: "Fue una suerte coincidir con estos tres vestuarios que me tocaron".

Puede escuchar la entrevista completa aquí: