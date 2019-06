Bugallo y Noriega se enzarzan por las dedicaciones exclusivas

El pleno de organización de la nueva corporación se salió de los formalismos habituales, tuvo tensión, y permitió ver las posturas de los diferentes partidos para los próximos meses. La cuestión de las dedicaciones exclusivas provocó de nuevo un enfrentamiento entre el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, y el regidor saliente, Martiño Noriega.

El reparto que se acordó el pasado martes en la xunta de portavoces estableció que el PSOE tendría diez - nueve hasta noviembre, cuando Gumersindo Guinarte concluirá su mandato como decano de la Facultad de Derecho -, dos para el Partido Popular, una y media para Compostela Aberta y una para el BNG.

Todos votaron a favor de este reparto menos Compostela Aberta. Martiño Noriega argumentó que "no se respeta la representatividad del espacio" que representa, toda vez que tienen más concejales y más votos que el PSOE en la pasada legislatura, pero las mismas dedicaciones exclusivas. Por su parte Bugallo sostiene que el reparto se hizo en base a "aritmética" y que "no hubo discriminación a Compostela Aberta".

Así, las dos dedicaciones exclusivas en el PP las asumirán Agustín Hernández y Alejandro Sánchez-Brunete; en Compostela Aberta se repartirán en tres medias entre el propio Noriega, Branca Novoneyra y Rafael Peña; la del BNG la asumirá Goretti Sanmartín.

En el resto de cuestiones hubo acuerdo unánime. Se aprobaron la composición de las comisiones y la representación de los grupos en sociedades y organismos como el Auditorio o el Consorcio.

Pacto PSOE - PP

A Martiño Noriega no le sentó bien que el PSOE se apoyase en el PP para sacar adelante el pleno, lo que le valió las críticas de Bugallo y Hernández, que le instaron a "aceptar la derrota". El alcalde, en rueda de prensa, declaró que espera que Noriega "supere pronto el duelo" por haber perdido las elecciones, y le recordó que tanto él como Hernández pasaron por la misma situación en 2011 y 2015, respectivamente.

Además, Bugallo aseguró que Compostela Aberta, a diferencia de lo que había sucedido con el PP y con el Bloque, no le hizo llegar ninguna propuesta concreta acerca de la cuestión de las dedicaciones exclusivas, pese a que lo solicitó en dos ocasiones.

"No conozco ninguna propuesta concreta de Compostela Aberta, a mí no me llegó. A lo mejor tenemos un problema de idioma o lingüístico, no lo sé", ironizó el alcalde, que quiso tender puertes con Noriega: "Las puertas de mi despacho están abiertas".