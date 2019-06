Capileira, la joya de la Alpujarra

¿Qué dedo me corto que no me duela? ¿Cómo elegir entre tres retoños gemelos? ¿Cómo dejar Bubión o Pampaneira de lado? Capileira es el pueblo con más altitud del Barranco del Poqueira, uno de los lugares más bellos del mundo, en la Alpujarra granadina, ocupando la margen izquierda del río Poqueira.

Forma un conjunto protegido único junto a los otros dos pueblos. Es un lugar idílico, fresco, acogedor, amable, resplandeciente y con una arquitectura típica de ensueño, con unas calles para perderse o para enamorarse (o para las dos cosas), con unas gentes auténticas y nobles, y un comer de lujo.

Qué hacer

Lo primero, dormir (tapado, incluso en la canícula). Lo segundo, relajarse. Lo tercero, leer. Y después, pasear, escudriñar cada rincón del bello pueblo. Es imprescindible tapear, detenerse horas y horas en las tiendas de artesanía y mezclarse con el paisaje y el paisanaje.

Dónde alojarse

El Hotel Poqueira se encuentra frente al Ayuntamiento. Lo regenta la misma familia desde siempre. Es cómodo, barato y básico. Aunque está algo antiguo, está más limpio que mi casa. Totalmente recomendable además por su piscina y, más que nada, por su comida casera y local

De paseo por el pueblo. / R. TROYANO

Excursiones

En un ratito te plantas andando en Bubión, el pueblo vecino.

Hay una senda perfectamente marcada hasta Pitres de dificultad baja.

Pedir consejo a los lugareños para la excursión imprescindible hacia el río y la fábrica de la luz.

Tomar la lanzadera (en el mismo pueblo) del Servicio de Interpretación de Altas Cumbres y subir al pie del Mulhacén, en pleno parque Parque Nacional de Sierra Nevada. Puedes solo asomarte hasta el mirador de Trevélez o, si quieres, puedes andar hasta el Albergue del Poqueira donde puede pasar una noche bajo el cielo más limpio de Europa al pie de las cumbres peninsulares

Con el coche puedes visitar Trevélez y, de camino, el resto de pequeños pueblos de la Alpunarra alta, como Pitres, Busquístar y Pórtugos (con su famosa Fuente Agria).