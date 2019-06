No habrá subidas de sueldo en el Ayuntamiento de Jaén y los salarios permanecerán igual que en la anterior legislatura. Así lo anunciaba la concejala de Presidencia y Coordinación y primera teniente de alcalde, la socialista África Colomo, minutos antes de la celebración del primer pleno del nuevo equipo de gobierno del PSOE y Cs en el consistorio de la capital jiennense. Una sesión de trámite en el que se ha aprobado la composición del nuevo consistorio, la periodicidad de los plenos que permanece igual que antes y las retribuciones para ediles, comisiones o partidos políticos.

Colomo aclaraba que "no va a haber aumento de sueldo. Las retribuciones van a ser exactamente las mismas". Recuerda que desde 2015 no se ha incremento. Además, "en cuanto al personal de confianza, se ha decidido acompasarla y equilibrarla a las retribuciones de los funcionarios del Ayuntamiento. Para que no haya ningún tipo de disfunción, ni trato discriminatorio entre unos y otros".

María Cantos, la cabeza visible de Ciudadanos y socia de gobierno del PSOE, afirmaba que desde este momento "se dejan apartados los distintos colores políticos y las siglas de cada partido" en pro de un trabajo conjunto para convertir a Jaén en una ciudad mejor.

María Cantos, de Ciudadanos y como socia de gobierno del PSOE, se mostraba sonriente durante el pleno / Radio Jaén

"Hoy, por fin, se conforma el nuevo equipo de gobierno que está integrado por dos partidos políticos, pero, insisto, un solo equipo de gobierno. A partir de este momento se dejan apartados nuestros colores, nuestras siglas y vamos a trabajar como un solo equipo. Con un solo lema, Jaén. Un equipo que está totalmente cohesionado, integrado, con ilusión desbordante, que rebosa ilusión y optimismo. Confiamos en lo que podamos ofrecer a nuestra ciudad”, aseguraba María Cantos.

Javier Márquez, en la oposición

La imagen del pleno de este viernes era totalmente distinta a la de hace unas semanas. El entonces alcalde de Jaén era Javier Márquez, del PP, que en esta ocasión ya no presidía el salón de plenos municipal. A pesar de decir que van a plantear, a partir de ahora, "una oposición leal, pero seria y constructiva en beneficio de la ciudad de Jaén", Márquez aprovechaba para arremeter contra el nuevo equipo de gobierno por los cambios de tráfico que entrarán en vigor a partir del lunes. Comparaba estos cambios con los realizados en su etapa cuando decidieron, entre aplausos a los conductores, abrir al tráfico la calle Bernabé Soriano recién reformada y peatonalizada por el PSOE.

Javier Márquez, ex alcalde por el PP, ya se sentaba en la zona reservada para su partido en la oposición / Radio Jaén

"A mí me parece que es la misma fotografía que cuando se abrió La Carrera. Lo único que pasa es que ahora se quiere trata de otra manera. Pero me parece que es la misma historia, la misma imagen. Por eso entendería que las cosas se traten siempre por igual y no, según quién lo haga, pues parece que una cosa es guay o no es guay. Me parece una tontería", según Márquez.

Expectativas altas pero con recelo

Y Lucía Real, portavoz de Adelante Jaén en el consistorio jiennense, mostraba esperanza por los cambios producidos en el equipo de gobierno municipal, aunque también los contempla con recelo. Asegura que estarán vigilantes durante los próximos cuatro años en pro del cumplimiento de las promesas realizadas con los jiennenses.

"Espero que el cambio de color sea realmente un cambio de color y un cambio de tendencia ideológica y de manera de organizar la ciudad. No sé si se va a conseguir. Pero bueno, ojalá se consiga. Nosotros estamos ahí para que pueda serlo. Pero bueno, no lo tenemos muy claro".

El desarrollo del pleno ha sido fácil y ágil debido a la unanimidad de los grupos políticos en los puntos del día, todos de trámite, algo que ha provocado que el pleno apenas haya durado diez minutos.