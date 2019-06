Goma: "Comenzar la temporada luchando por ser campeón será muy bonito y muy duro"

El Xerez Deportivo FC presentó en la mañana de este viernes a su segundo fichaje Ignacio Goma. El sub-23, que llegaba procedente de Los Barrios y anteriormente del CD Guadalcacín, ya había debutado con el primer equipo xerecista en la primera temporada de División de Honor y en sus categorías inferiores.

El joven jugador estaba muy agradecido a todas las personas que han hecho posible su vuelta, aunque reconocía que “me hubiera gustado volver antes a casa, pero el destino ha querido que fuera este año, esperemos que para ascender y poder jugar en 2ªB con este equipo”.

La competencia en la plantilla se presupone alta y Goma es consciente de ella. A pesar de ello, el jerezano se mostraba confiado y aseguraba que “me gusta la competencia. Si dos jugadores de la misma posición damos lo mejor de nosotros, será lo mejor para el equipo y a nivel individual". Se mostraba con ganas de demostrar su valía y que puede ganarse un puesto en el once titular de García Tébar. "Yo he firmado porque creo que puedo llegar a jugar”.

No han sido fáciles las dos últimas temporadas que ha vivido Goma, pero el aprendizaje ha sido extenso. “Me quedo con que estos dos años fuera de este club me han servido para crecer como futbolista y como persona. He luchado por no descender y por entrar en play-offs en muy poco tiempo. He aprendido mucho a competir”.

El reciente fichaje del Xerez DFC reconocía que había tenido otras ofertas, incluida la de renovación por Los Barrios, pero “cuando me encontré con la posibilidad de volver al club que siempre he querido prácticamente ni me lo pensé”.

En cuanto a los objetivos marcados por el club de entrar en play-offs y, a ser posible, quedar campeones del grupo, Ignacio Goma opina que “comenzar la temporada luchando por ser campeón va a ser muy bonito y muy duro. Confío en que la afición luche con nosotros por el objetivo y nos lleven en volandas”.

Villegas ya conocía a Goma tras compartir vestuario con él durante su etapa como portero en el XDFC y tenía claro que este año sería una de las incorporaciones a la plantilla que luchará por todo la próxima temporada, porque “es un jugador sub-23, de calidad y totalmente preparado para competir al máximo nivel de la categoría”, afirmaba Edu durante la presentación.