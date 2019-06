"Actuar en Linares es algo especial y que no puedo sentir en ningún otro lugar"

Raphael vuelve a reencontrarse con su público en Linares. Este sábado 29 de junio ofrece concierto en la ciudad que le vió nacer. A las 22 horas la Plaza de Toros acogerá la actuación enmarcada en su ReSinphónico Tour 2019, en la que no faltarán los grandes éxitos de este linarense universal aderezados con la singular sonoridad que aporta la orquesta sinfónica y la música electrónica. "No faltarán las sorpresas" ha asegurado Raphael en Hoy por Hoy, en un escenario "especial, pues lo que siento aquí no puedo sentirlo en ningún otro lado". Señala el linarense que "ReSinphónico es mi mejor obra, porque uno va aprendiendo muchísimo. aunque no me paro ahí, seguiré haciendo más cosas", ha dicho.

Raphael pone el broche al FIMAE 2019 y aprovechará su visita a la ciudad para visitar su museo en "El Pósito", reencontrase con amigos y conocer a representantes del nuevo equipo de gobierno.

