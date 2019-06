Así viví la salida del armario de mi hijo

En estos días Madrid celebra su Orgullo con mayúsculas. Días en los que los medios de comunicación solemos dar voz al colectivo LGTBI. Muchas veces les pedimos que nos cuenten sus vivencias, que nos relaten cómo fue ese (difícil) momento, en la mayoría de los casos, en los que dieron el pasado de ‘salir del armario’. Les pedimos que nos cuenten sus sentimientos al revelar su identidad sexual. En esta ocasión hemos querido dar la vuelta a la tortilla, contar la película desde el otro punto de vista. Hemos querido ver la otra parte del espejo y saber cómo recibieron la noticia de que su hijo, su amiga o alumno era LGTBI.

Las reacciones son de lo más diversas. Para algunos no era una novedad, ya lo sabían. Otros lo intuían, pero preferían mirar otro lado. Para otro grupo fue un choque, “no era lo que esperaba” para sus hijos, pero con el tiempo han aprendido que es algo natural y que lo único importante es que su hijo o hija sea completamente feliz. Finalmente hay un grupo de padres, de familiares a los que esta noticia no les causó ninguna sorpresa, aunque no lo habían intuido. Lo vieron completamente normal y como tal lo asumieron.