Borja Jiménez: "Tenéis que estar preparados del corazón"

El entrenador del CD Mirandés, Borja Jiménez, se muestra muy tranquilo ante el partido del domingo, a las 18h, en Son Malferit contra el Atlético Baleares. Pese a que hay en juego un ascenso a segunda división, el técnico burgalés, Borja Jiménez, ha transmitido tranquilidad: "Soy la persona más tranquila del equipo y soy el que les da resultados positivos al equipo y al presidente".

El técnico abulense cree que las dimensiones de Son Malferit "puede beneficiarnos por el tipo de partido que vamos a hacer".

Jiménez ha confesado que ha hablado con Iván Ania, entrenador del Racing de Santander y que volverán a hacerlo esta semana para hablar de Son Malferit. "Charlaremos esta semana. Tolo lo que haya en el entorno no creo que tenga tanta influencia en el partido".

Ahora mismo, al míster, solo le preocupa "el estado físico de mis jugadores tras más de 300 días trabajando".

El CD Mirandés "no cambiará su estilo de juego" y es que el abulense tiene claro que "si cambiamos y no nos funciona, nos pegaríamos cabezazos".

Pese al 2-0 conseguido en Anduva, Jiménez no se fía de los insulares. "El resultado de la ida no es definitivo, porque en el fútbol no hay nada decidido".