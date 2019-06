Robles: "Tenemos una arma secreta"

El Mallorca B tiene una oportunidad histórica para lograr el ascenso a la Segunda División B. El equipo disputará el último encuentro de la temporada contra Las Rozas, del grupo 7 de la Tercera División. Después del partido de ida en el que el filial del Real Mallorca perdió por 2 a 1, el equipo afronta el partido de vuelta de playoff de ascenso que tendrá lugar este domingo a las 11:00 de la mañana contra el equipo madrileño.

El técnico del equipo bermellón, Julián Robles, nos ha concedido unos minutos antes del gran partido de este fin de semana.

El encuentro se verá perjudicado por las altas temperaturas que se están dando en las Islas Baleares y pese a que se ha adelantado una hora el partido, el calor será igual de asfixiante. El técnico ha señalado que “si se quiere jugar por la tarde hay que pagar y la Federación no está para la labor. Una hora antes no se nota absolutamente nada. Esperemos que el calor no nos afecte”.

La parte positiva que saca Robles de esta situación es que “el ritmo no será el mismo que a las ocho de la tarde. El rival en el partido de ida en el minuto 60 ya no está tan bien a nivel físico como nosotros. Vamos a intentar cansarlos”.

El míster asegura que no será un partido fácil y que “vamos a sufrir en estos últimos 90 minutos”. “Hay que traer tranquilidad. No podemos ganar en el minuto uno. En casa hemos sido un equipo muy bueno y hay que tener paciencia para dar el golpe y conseguir el resultado positivo”, remarca el exjugador.

Más allá de los goles, el encuentro que prevé Robles será muy distinto al partido de ida: “Marcamos a los 10 segundos y a partir de ahí tuvimos 15 minutos muy buenos. Podríamos haberles hecho daño. Del minuto 15 al 40 nos pasaron por encima y nos metieron 2 goles. En la segunda parte estuvimos bien y tuvimos alguna ocasión para marcar”.

Para el partido de vuelta confirma que será distinto: “Vamos a intentar ser dominadores y quitarles el balón para que sufran. Les haremos correr”.

Julián Robles confirma que tiene a toda la plantilla disponible para este último encuentro y destaca que están fuertes: “En playoff hemos llegado bien a los minutos finales de los partidos”. En cuanto a si convocará a los jugadores del primer equipo que tiene ficha del filial asegura que es una opción y que podría tener “a uno o dos” presentes.

El equipo recibe el apoyo de toda la dirección del club. El consejero delegado, Maheta Molango se acercó a animar a los jugadores. “Javi nos acompaña en el día a día y a Juanma que ya no está en el club nos apoya y verá el partido. Sería un ascenso histórico para el club”, ha señalado.

De cara a la próxima temporada el equipo no ha tenido tiempo de empezar a preparar nada y hasta el domingo tampoco conocerá la categoría en la que militará el equipo: “Con el ascenso del Mallorca a Primera División y estar nosotros a un paso de remontar y ascender no hemos tenido tiempo para preparar nada de cara a la próxima temporada”, ha confirmado Robles.

“Los chicos son los que al final están en el campo y son los que se merecen las felicitaciones. Todos están comprometidos y con ganas. Esperamos celebrar el ascenso”, asiente el técnico bermellón del filial.