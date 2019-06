Lorca conmemora el Día del Orgullo LGTBIQ con la ausencia de Vox

Este 28 de junio de conmemoración del Día del Orgullo LGTBIQ ha sido especial en Lorca. Por primera vez la bandera arco iris se ha colgado en el balcón del Ayuntamiento de la ciudad, después de la lectura del manifiesto en el que se ha recordado que "las personas trans, las bisexuales, lesbianas, VIH y muchas más, mayores, menores, positivas y migrantes tenemos mucho que reivindicar y poco que celebrar".

"No consentiremos ningún ataque más a nuestra dignidad y por decencia democrática tampoco permitiremos ni un paso atrás en nuestros derechos. Combaterimos la xenofobia y el estigma asociado al VIH", han señalado los encargados de leer este manifiesto, en el que este año se ha hecho un reconocimiento a los mayores que durante años tuvieron que ocultar su condición sexual.

Sin embargo, a esta conmemoración no se han sumado todos los partidos con representación municipal, ya que Vox no ha participado en el acto, como ya hiciera cuando se celebró un homenaje a las 1.000 mújeres asesinadas víctimas de la violencia machista. En palabras de su portavoz en el Ayuntamiento de Lorca, Carmen Menduiña, "consideramos que el movimiento LGTBI se ha convertido en una imposición institucional, ideológica y política. Es un lobby político-económico excluyente que no representa a todo el colectivo".

Sobre este tema, el alcalde Diego José Mateos, ha lamentado la postura de Vox y asegura que "nunca vamos a permitir un paso atrás en el reconocimiento de derechos al colectivo LGBTIQ".