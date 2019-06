Absuelta la empresa de forrajes de Becerril acusada de un delito de estafa

La Audiencia Provincial de Palencia ha absuelto al administrador de una empresa con domicilio social en Becerril de Campos, como presunto autor de un delito de estafa por importe de 300.000 euros en relación con la venta de alfalfa y para el que se pedía una pena de 3,5 años de cárcel por parte de Fiscalía mientras que la acusación particular elevaba la petición de pena a 5 años de prisión. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso.

Según se recoje en la sentencia no se encuentran elementos de un “dolo antecedente” y de una actividad engañosa preestablecida. si no existe probado un engaño preestablecido, ni suficiente, por lo que estaríamos en presencia de un mero incumplimiento contractual, en donde el perjudicado debería reclamar su derecho, no por la vía penal sino por la vía civil. La cuestión suscitada en este juicio se limita a la aplicación y ejecución de los contratos de compraventa suscritos entre las partes, lo que debe y puede perfectamente dilucidarse ante la jurisdicción civil, pero no utilizando un proceso penal que está presidido por el “principio de mínima intervención”.