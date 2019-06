El programa de San Fermín no gusta al actual Ayuntamiento pero...

El programa de San Fermín no gusta al actual Ayuntamiento de Pamplona, pero no han querido desmontarlo. María García-Barberena, concejala del Ayuntamiento ha comentado que "aunque hay espacios que hay que repensar, no parecía razonable desmontar lo hecho".

El programa apenas se ha tocado pero sí el bando de seguridad. El cambio más importante es la prohibición de entrar con grandes banderas tanto a la Plaza Consistorial como a la Plaza del Castillo el día 6 de julio, durante el chupinazo. El alcalde Enrique Maya dice que "no es ningún veto a la ikurrina, sino un tema de seguridad".

En cuanto al programa oficial de San Fermín 2019 ofrece 496 citas para disfrutar de las fiestas a todas las edades. Se han planificado 40 conciertos, 33 verbenas, 144 actuaciones de música de calle, 7 de bandas, y 49 bailes regionales. Habrá hasta 162 actos, espectáculos y actividades para público infantil y familiar, 8 citas con el deporte rural, 11 funciones de teatro y 3 exposiciones.

El Ayuntamiento ha destinado 1,36 millones del presupuesto municipal al programa de fiestas, una cifra similar a la del año pasado. Se han editado 10.000 ejemplares bilingües, que saldrán a la venta el próximo martes 2 de julio a precio de 2 euros en librerías, en la Oficina de Turismo y en la tómbola.

Este año se amplía el espacio multideporte de la Media Luna y se consagra la zona joven de Los Fueros. Los días señalados en el calendario sanferminero son el lunes 8, Día de Bayona y de las Ciudades Hermanas; el miércoles 10, el día infantil; y el viernes 12, el día de las personas mayores.