Ioseba Fernández: "Suena a locura pero si voy a Barcelona es a ganar"

Ioseba Fernández lleva casi toda la vida contrarreloj y su despedida del patinaje de élite no podía ser menos. Una grave lesión muscular a punto estuvo de dejarle fuera del objetivo que llevaba persiguiendo desde hace al menos 2 años, los World Roller Games de Barcelona. El oro en la prueba de 100 metros del Campeonato de España en el circuito de Antoniutti de Pamplona el pasado 1 de junio se saldó con una rotura del aductor que le dejaba al borde del ko. Con todo casi perdido, las pruebas médicas hicieron albergar ciertas esperanzas de que podía llegar a la cita de Barcelona aunque consciente de que sería imposible hacerlo fisicamente al 100% pero ahí la cabeza es fundamental. Ioseba es optimista por naturaleza y confiesa en SER Deportivos Navarra que pese a todo "si voy a Barcelona es a ganar. Suena a locura tras 4 semanas sin entrenar pero en mi carrera me faltaba una gran hazaña y ojalá sea esta. Si me tengo que romper que sea ahí pero al menos lo vamos a intentar. Me tengo que retar a mí mismo, ver donde están mis límites. El patinador navarro quiere despedirse con su quinto título mundial. La cita del 6 al 14 de julio en Barcelona.

