Lourdes Calonge: "Falta mucha información sobre las donaciones de médula, es un proceso mucho más sencillo de lo que se cree"

Tarancón se sumará este próximo sábado a las actividades organizadas por la Semana Europea contra la Leucemia organizadas por la Fundación Josep Carreras y que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

Las mesas informativas estarán instaladas el sábado 29 en la Avenida Miguel de Cervantes 52 en horario de 11:00 a 14:00 horas y el domingo 30 en la Plaza del Convento en el mismo horario.

Esta mañana en Hoy por Hoy Tarancón la representante taranconera de la Fundación, Lourdes Calonge, ha explicado que este tipo de actividades además de recaudar fondos para la investigación de la cura de la leucemia y del resto de enfermedades de la sangre, tiene como objetivo principal informar acerca de los procesos de donación de médula y combatir los falsos mitos que la envuelven.

Tal y como asegura, Lourdes Calonge, el problema de las donaciones de médula es que "tan solo el 20% de los casos se encuentra una persona compatible". Por lo que señala que solamente con una pequeña extracción de sangre se puede conocer si hay un posible donante que pueda ayudar a otra persona.

Además, la representante taranconera asegura que ser donante de sangre ayuda a tener un seguimiento más exhaustivo de nuestra salud. "Gracias a que yo era donante de sangre los médicos se dieron cuenta que algo no les cuadraba, por lo que me tuve que hacer pruebas con las que me detectaron leucemia, sino hubiera sido por eso no lo hubiera conocido tan pronto, puesto que no tenía ningún síntoma significativo", apunta Lourdes Calonge.

Además, la representante taranconera agradece a todo el mundo los apoyos que ha recibo e invita a la gente a que se informe a través de la página web de la Fundación Josep Carreras, por que cualquier gesto puede ayudar a salvar vidas.

Escucha la entrevista aquí: