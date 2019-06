Los planazos del fin de semana

1.- IVAM

Dentro de la Semana del Orgullo GAY, El IVAM programa cine marginal LGTBi de los años 70 y 80.

Durante los años setenta y los inicios de los ochenta hubo, en España, un espacio de creación y experimentación que tuvo el centro de sus discursos en las sexualidades disidentes. Todo definido por la convergencia de tres ámbitos de marginalidad (social, política y cinematográfica).

En este clima cohabitaron, entre otros, los directores de cine Pedro Almodóvar, Esteve Rovira, Pierrot, Carles Comas, Rafael Gassent, Lluís Fernández, Antonio Maenza, José Romero Ahumada, el colectivo Els 5 QK’s y Barcelona Súper 8, así como algunos artistas y activistas, como por ejemplo José Pérez Ocaña o Rampova.

Ahora el IVAM programa este fin de semana una serie de proyecciones y conferencias para analizar este fenómeno ligado, no solo al cine, que se fundamental en la historia de la lucha por los derechos del colectivo LGTBi.

2.- SALA RUSSAFA

Sala Russafa

La VIII temporada de Sala Russafa llega a su fin esta semana, del 28 al 30 de junio, con el estreno absoluto de una comedia de uno de los máximos representantes del Siglo de Oro Español, Tirso de Molina. El vergonzoso en Palacio sigue el espíritu de la VIII edición del Festival de Talleres de Teatro Clásico, en el que se enmarca esta propuesta. La programación este año quiere dar visibilidad a mujeres poderosas y fuera de clichés que también se pueden encontrar en textos y autores de hace siglos, cuyas creaciones han pasado a la historia de la dramaturgia universal.

3.- FESTIVAL JAZZ PALAU DE LA MÚSICA

Palau de la Música

Ha comenzado una nueva edición del XXIII Festival de Jazz del Palau de la Música que se celebrará hasta el 7 de septiembre , con una programación que combina la presencia de grandes figuras del panorama internacional y español, junto a nombres emergentes, y destacadas muestras del jazz valenciano.

Valencia contará con 15 escenarios diferentes , 4 más que el año pasado- (Jardines del Palau, las Salas Rodrigo e Iturbi, Sala García Navarro, Conservatorio Municipal José Iturbi, Claustro Universidad (Serenatas), Playa de La Malvarosa y ocho barrios y pueblos). En definitiva, 30 actuaciones con más de 300 músicos.

4.- SERENATES

El festival SERENATES acoge este fin de semana una programación de gran nivel en el claustro de la Nau de la Universitat de València.

Paco Ibañez. Serenates

Esta noche viernes, los 50 años del Olympia de Paco Ibáñez, 2019, gira internacional de Paco Ibáñez con motivo del cumpleaños de su histórico concierto en 1969 en el Olympia de París: Paco Ibáñez, convertido en leyenda viva y punto de referencia para varias generaciones, nos ofrece un viaje a través de las canciones de aquel momento histórico de 1969, y las enlazará con sus nuevas composiciones.Sus canciones nos transportarán a un espacio de amor y libertad, un espacio de resistencia ante la injusticia, la violencia y el horror, un espacio que reivindica el humanismo frente a la barbarie del s. XXI.

El sábado concierto de Spanish Brass. Han pasado treinta años desde que estos cinco músicos, cómplices en el alma, empezaron a soplar con una pasión inagotable y diabólica en sus tubos dorados para extraer, con la magia del talento, millones de sonidos con qué tratar de nutrir nuestro amor por la música, dulce, tierna, violenta, loca, rítmica o no...

Spanish Brass, uno de los quintetos de metales más dinámicos y consolidados de nuestro panorama musical, nos ofrece un programa con los rasgos más destacados de su trayectoria.

Luna de África. Serenates

Y el domingo el proyecto musical " African Passion by JS Bach" con la dirección de Jesús Salvador ‘Chapi’, el Orfeó Universitari de València bajo la dirección el maestro Francesc Valldecabres, los percusionistas Proletaris del Ritme, el grupo de músicos senegalese Luna de África, que tocan y bailan . Todos ellos junto a la rapera de Almussafes, Tessa.

El Orfeón Universitario presenta una producción propia para el festival el espectáculo African Passion by JS Bach, que fusiona la música de Bach con música africana, jazz, rap, imagen, entendimiento, lenguaje, y reflexión y crítica. En definitiva, un espectáculo que conecta el canto coral con la realidad que lo rodea, sin desvincular arte y sociedad, arte y pensamiento.

5.- OPERACIÓN TRIUNFO

La gira OT 2018 llega este fin de semana al AUDITORIO DE LA MARINA SUR de Valencia después de sus conciertos con entradas agotadas en Madrid y Barcelona.

La semana que viene... más!