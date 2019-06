Plantón de los colectivos LGTBIQ al gobierno de Zaragoza

La bandera arcoíris, símbolo del colectivo LGTBIQ ondea ya en el ayuntamiento de Zaragoza, como es norma desde el año pasado. Su colocación, sin embargo, viene con polémica: la Asamblea 28 de junio ha plantado al Gobierno de Zaragoza en su colocación y se ha quedado en la Plaza del Pilar en compañía de ZeC y Podemos. El portavoz, Pepe Paz, explicaba que la decisión se debe a la intención de "no legitimar, para blanquear las políticas o estrategias de partidos como PP y Ciudadanos que han pactado implícita o explícitamente con VOX para estar en el gobierno municipal. Todavía no sabemos que tipo de poder se les va a dar o qué tipo de influencia en las políticas del ayuntamiento van a tener". Y añadía que "si el Partido Popular quiere ganarse el respeto y la confianza, tendrán que trabajárselo porque han sido muchos años, 7 de tener la ley de matrimonio igualitario congelada en el Tribunal Constitucional, han sido muchos palos en la rueda y no se lo van a ganar tan fácilmente como poniendo una banderita"

El alcalde popular, Jorge Azcón, intenta alejarse de la polémica. Asegura que las puertas del ayuntamiento están abiertas y añade que "la igualdad de derechos es un tema de interés general. El ayuntamiento y el alcalde harán lo que esté en su mano para colaborar con la igualdad de derechos y la no discriminación en ningún caso por razón de su condición u orientación sexual".

Los colectivos LGTBIQ han estado acompañados en la Plaza del Pilar por ZEC y Podemos. E el consistorio PP, CS y PSOE. A VOX no se le ha visto.