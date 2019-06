PP y PSOE votan en contra de que la mitad del equipo de gobierno tenga dedicación exclusiva

No ha habido sorpresas en el pleno de organización del Ayuntamiento de Ávila ya que los trece votos que suman los concejales de XÁvila y Ciudadanos han ratificado la estructura que este jueves fue presentada por el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.

Aunque insisten en que no es un gobierno de coalición la colocación en el salón de plenos es muy reveladora. PP y Ciudadanos se han sentado juntos en la bancada que tradicionalmente ha ocupado el equipo de gobierno, a la derecha del alcalde. En primera fila, donde tradicionalmente se han sentado los tenientes de alcalde, se han ubicado los dos concejales de Ciudadanos. A su lado estaban el portavoz de XAvila, José Ramón Budiño y el segundo teniente de alcalde. La cuarta teniente de alcalde se ha sentado en segunda fila. Al otro lado Partido Popular y PSOE han compartido la bancada de la oposición.

El Partido Popular ha votado en contra de todo lo relacionado con las dedicaciones exclusivas, el reparto del personal de confianza o del dinero que percibirán los grupos políticos y los concejales. Solo ha dado su voto a favor de que los plenos sigan siendo el último viernes de mes. Su portavoz, Sonsoles Sánchez Reyes, ha sido especialmente crítica con el aumento de dedicaciones exclusivas y ha acusado a Por Avila de convertir el Ayuntamiento en una "agencia de colocación" y de incrementar el gasto en 200.000 euros al año.

Ha dicho que harán oposición porque no puede haber "un pensamiento único y oficial tipo de el que no está conmigo está contra Ávila". Y también ha dicho, en referencia a Ciudadanos, que no se puede estar en el gobierno y en la oposición.

El Partido Socialista también ha votado en contra de las siete dedicaciones exclusivas. Su portavoz, Yolanda Vázquez, ha hablado de "estructura faraónica". Y ha sido especialmente crítica con el cobro de un sueldo por parte de Carlos López, portavoz de Ciudadanos.

Tampoco le gusta al PSOE la división por áreas, porque consideran que no se ha dado suficiente entidad a la Cultura y al Turismo, relegadas a su juicio al estar incluídas en tenencias de alcaldía muy grandes y dispares.

Pese a que tanto PP como PSOE han sido muy criticos con el portavoz de Ciudadanos, al que han acusado de dar su voto a XÁvila a cambio de prebendas, Carlos López en su turno de réplica no ha contrarrestado esas manifestaciones. Ha hecho un discurso en positivo apelando al diálogo y la colaboración en el que incluso ha agradecido "los comentarios" a las portavoces de ambos partidos.

Por su parte el portavoz de XÁvila y teniente alcalde de Presidencia, José Ramón Budiño ha defendido el incremento de las dedicaciones exclusivas como el medio para trabajar por la ciudad y cambiar la "dinámica inmovilista" de los últimos años.

En el pleno de hoy también ha tomado posesión una de las concejalas del PSOE, Eva Arias, que no pudo hacerlo el pasado 15 de junio.