Pablo Pastor, Asier Díaz y Manuel Caballero, convocados para la "Generación Atletismo" de la RFEA

Los atletas del Club Atletismo Cuenca Pablo Pastor, Asier Díaz y Manuel Caballero han sido convocados para la “Generación Atletismo” que organiza la Federación Española de Atletismo para atletas sub 16 y sub 18 que se desarrollarán del 14 al 18 de julio.

Nunca tres atletas del club conquense habían sido convocados para asistir a esta concentración. Pablo Pastor (sub 18) y Asier Díaz (sub 16) en marcha; y Manuel Caballero (sub 16) en Vallas. Actualmente los tres se encuentran entre los cinco mejores atletas en su ránking nacional.

La RFEA organiza, a propuesta de la Dirección Deportiva, el Campus subvencionado “Generación Atletismo” de Verano 2019. Esta actividad está integrada como parte de los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Generación Atletismo (P.E.D.G.A) del Área de Desarrollo y Tecnificación de la RFEA, y se realiza en coordinación con el Programa Nacional de Tecnificación Deportiva del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El objetivo de esta actividad es la monitorización y control de jóvenes talentos deportivos, además de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento técnico de atletas y entrenadores. La selección de atletas y entrenadores con derecho a participar se ha realizado teniendo en cuenta los informes presentados por los diferentes Coordinadores de los Sectores y previa aprobación de la Dirección Deportiva.