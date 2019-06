Alcalde Villar de Cañas: "Si el ATC se hace en Cataluña y se independiza tendríamos que pagarles como a Francia"

En Cuenca los opositores y partidarios del almacén temporal centralizado creen que Villar de Cañas no está descartado como ubicación del ATC. La Plataforma contra el Cementerio Nuclear cree que es “prematuro” descartar la localidad conquense, mientras el alcalde de Villar de Cañas sigue defendiendo que son la mejor opción.

José María Sáiz ha subrayado que su pueblo no ha tenido ningún informe técnico en contra, y sostiene que existe consenso para ubicarlo allí y que se corre el riesgo de perder 1.200 millones de euros de inversión por lo que califica de “cabezonería” del presidente de Castilla-La Mancha. "Si los técnicos dicen que no se asume y punto, pero si los técnicos dicen que sí, por la cabezonería del presidente no se haría. Imagina que se hace en Cataluña y al año que viene se independiza, tendríamos qe pagarles como les pagamos a Francia", ha asegurado.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear, Carlos Villeta, ha indicado que el plan de residuos es “una copia” del anterior, y el ATC continúa siendo una pieza clave para la gestión de los residuos antes de encontrar una solución definitiva.

Villeta cree que el gobierno central optará por volver al punto de partida, a la situación de 2010, para elegir entre ocho candidatas, y aunque considera que Villar de Cañas es la “peor opción técnica”, cree que es pronto para descartarla.

Villar de Cañas fue elegida como sede del ATC en 2011, y se han invertido en el proyecto, según el alcalde, 200 millones de euros.