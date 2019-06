'Carta a los valientes'

Hoy voy a escribir una de mis cartas a los que se sienten orgullosos de ser quienes son:

Mi querido amigo o amiga,

Hoy te escribo esta carta para felicitarte. Muchas felicidades, de corazón. Este viernes es tu día, el día de los que tienen el orgullo de mostrarse tal cual son, sin disfraces aceptados socialmente, sin maquillaje que oculte su verdadero ser, sin una fachada bonita que le guste a la mayoría. Es el día de aquellos que hacen algo tan sencillo, pero a la vez tan complicado, de mostrarse tal cual son.

Hoy te felicito porque hay que ser valiente para quitarse la máscara, exponerse ante todos y seguir adelante. Aunque no lo parezca es de valientes abrir el armario en el que tú y otros te habían metido y dejar que la luz entre y te dé en la cara para que todo el mundo veas cómo eres en realidad. Hay que tener coraje para explicarle a lo demás qué sientes y también para no mandar a la mierda a aquellos que te dicen que no te entienden, como si tuvieran que darte su aprobación para que tú hagas lo que te dé la gana.

Hoy te felicito porque no es fácil aceptarse. Muchas veces has deseado ser distinto a quien eres para ser más parecido a la mayoría. Muchas veces te han hecho sentir que eras de otro planeta. Has visto como no te invitaban a jugar porque eras más femenino de lo habitual, que se sentían incómodas a tu lado porque eras más masculina que ellas. Muchas veces te han hecho sentir un bicho raro. Un extraterrestre que no se merecía estar en el cumpleaños del resto, que sólo se merecía un puñetazo por marica o que se rieran de ella por bollera.

Hoy te felicito porque hasta hace no mucho lo que tú sentías no era amor, era vicio. No podías casarte porque era una depravación, Dios no había creado el matrimonio para gente como tú. Es más, ni siquiera Dios te había creado, según algunos eras fruto del diablo. Un vago y un maleante. Hoy te felicito porque has conseguido tener el derecho a amar a quien tú quieras y no a quien en teoría debías. Porque ahora tienes el derecho a tener una familia, porque tú y los tuyos también son familia.

Hoy te felicito porque sigues luchando. Ya no tanto por ti, que también, sino por aquellos que van a tener que pasar lo mismo que tú ya has superado. Porque algunos vuelven a cuestionarse tus derechos, porque algunos quieren volver a meterte en un armario donde no te vean, en una casa de campo donde no molestes, algunos quieren que lo multicolor desaparezca y que todo vuelva a ser en blanco y negro.

Hoy te felicito porque gracias a gente como tú el resto de la humanidad se puede sentir más orgulloso de ser de esta especie. Hoy te felicito porque hay que ser muy valiente para decirle al mundo que tú eres quien quieres ser y que te da igual que al resto le guste o no. Hoy te felicito porque no hay mayor orgullo que quererse tal cual eres por mucho que otros te odien por ello.

Atentamente, orgulloso de vivir en un país de valientes, David Perdomo.