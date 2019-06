Libros para celebrar el Orgullo LGBTI+

La Literatura nos sirve para mucho más que entretenernos: a través de ella podemos celebrar el orgullo que sentimos al tener una sociedad que integra a todos los colectivos. A lo largo de la historia han sido muchos los escritores que han abordado las relaciones homosexuales, las diferentes identidades de género y todo lo que se sale de la heteronormatividad desde distintos puntos de vista.

Un libro activista: Roberta Marrero - We Can Be Heroes

El mundo no es solo hetero y blanco. Es negro, asiático, hindú, gay, lésbico, trans, intersexual, bisexual, rico, complejo, maravilloso, terrible…, humano. Un manifiesto que nos descubre la contribución del colectivo LGTBQ+ al mundo de la cultura de las últimas cinco décadas: un movimiento complejo y vanguardista cuya huella en nuestra historia colectiva se ha mantenido oculta durante demasiado tiempo. Un libro que apela al orgullo de ser uno mismo y que reivindica una sociedad diversa, plural y auténticamente igualitaria, más allá de las diferencias de género.

Un libro sobre transexualidad: Santi Anaya - Mi nombre es Violeta

Violeta es la chica nueva del instituto. Sus nuevos compañeros no conocen nada de su pasado. Y eso ya le va bien. Porque significa que nadie sabe que hasta los cinco años fue Nacho y todo el mundo la trató como aquello que no era: un niño. Sin embargo, todo eso se vuelve un problema cuando Violeta conoce a Andrés. Por primera vez le gusta un chico y siente que tiene que explicarle la verdad. Pero cada vez que lo intenta es incapaz porque tiene miedo de que salga corriendo lejos de ella.

Un libro de memorias: Boris Izaguirre – Tiempo de tormentas

Desde muy pequeño, Boris sabe que es diferente. A una edad muy temprana le detectan problemas de motricidad y dislexia, y el pequeño actúa con unos gestos y una forma de hablar amaneradas. Los adultos dicen que su madre, Belén, una bailarina de renombre, y su padre, crítico de cine, rodean al niño de malas compañías. En Caracas se habla de sus amigos intelectuales y de toda esa gente homosexual con la que ella trabaja. También se comenta que Boris está enamorado de Gerardo, el hijo de la influyente periodista Altagracia Orozco. Sin embargo, Belén no se rinde al prejuicio y por más golpes que llegan de fuera, convierte su casa en un refugio para esa diferencia.

Un libro sobre un icono: Pilar Bellver - A Virginia le gustaba Vita

Tomando como punto de partida esas cartas íntimas y los datos biográficos de los que disponemos, Pilar Bellver ha construido una novela extraordinaria en todos los sentidos. En ella da cuerpo y voz a Virginia Woolf y a su amante, Vita Sackville-West. Vita fue una mujer con una personalidad arrolladora capaz de enamorar a Virginia y de inspirar en ella un personaje tan carismático como el protagonista de Orlando.

Un libro que tiene película: André Aciman - Llámame por tu nombre

En una localidad de la costa de Italia, durante la década de los ochenta, la familia de Elio instauró la tradición de recibir en el verano a estudiantes o creadores jóvenes que, a cambio de alojamiento, ayudaran al cabeza de familia, catedrático, en sus compromisos culturales. Oliver es el elegido este verano, un joven escritor norteamericano que pronto excita la imaginación de Elio. Durante las siguientes semanas, los impulsos ocultos intensificarán su pasión.