El juzgado mantiene el archivo del caso "Villas del Arenal" para Teresa Porras

El juzgado que instruye el caso Villas del Arenal rechaza reabrir la causa contra Teresa Porras e insiste en que ni tan siquiera hay indicios de la participación de la concejala popular en los hechos que se investigan.

El pasado 20 de mayo el juzgado de instrucción 8 de Málaga decretaba que se archivara la causa provisionalmente a Teresa Porras. Consideraba entonces el tribunal que la acción de Teresa Porras no tuvo influencia alguna en las decisiones de la Gerencia de Urbanismo y la presunta dilación de los expedientes para que caducaran y, así, no sancionar a los vecinos de esta urbanización de la capital malagueña, recordaba entonces el juzgado que Porras no tenía competencia alguna en ese área municipal.

La decisión del tribunal fue recurrida en reforma por las acusaciones que representan PSOE y Málaga Ahora pero el juzgado la desestima. El caso seguirá archivado para la concejala. El juzgado que de lo instruido no se desprenden, ni siquiera indicios, de la participación de Teresa Porras en los hechos que se investigan. Dice el juzgado que la maquinaria judicial debe contemplar controles que hagan efectivos los derechos de los justiciables y evitar que se siente en el banquillo sin un mínimo de posibilidades de que la acusación esté seriamente fundada.

La decisión del juzgado puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial.

El caso sigue abierto entretanto para el concejal popular Francisco Pomares y el gerente de urbanismo José Cardador por delitos de falsedad, prevaricación, tráfico de influencias y malversación.