"Después de esta manifestación, el Ayuntmiento debe dar marcha atrás"

Una movilización sin precedentes en defensa de la movilidad sostenible. Es la presentación que los colectivos organizadores hacen de la marcha convocada en contra de la paralización de Madrid Central que ha planteado el gobierno entrante del Ayuntamiento de Madrid. Una manifestación que reunirá a más de 100 colectivos, aglutinados en torno a la Plataforma en Defensa de Madrid Central, y con recorrido entre las plazas de Callao y Cibeles, cuyo objetivo pasa por la visibilización del malestar de parte de los vecinos de la capital por el anuncio de la marcha atrás en el proyecto de movilidad ingaururado por el consistorio por Manuela Carmena.

ONGs, grupos ecologistas, y plataformas vecinales son solo algunos de los colectivos promotores de la marcha que han explicado en A Vivir Madrid los detalles de la convocatoria. Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace, ha destacado los datos que demuestran la viabilidad del proyecto. "Madrid Central funciona y así lo dicen los resultados de contaminación, que son los mejores de la útlima década. Ha reducido el ruido y calles son más apacibles tanto dentro como fuera de área Madrid Central", afirma.

También los vecinos y vecinas de la capital forman parte de una movilización que afirman "no admitir debate" si se atiende a las evidencias científicas. "Es una cuestión de salud, y con la salud no se juega, sobretodo con la de los más pequeños", argumenta Lucía Lois, portavoz de la plataforma madres por el clima, quién visualiza la marcha como un punto de inflexión en cuanto a la acción ciudadana en torno a esta lucha. "Después de la manifestación el Ayuntamiento nos debe recibir y dar marcha atrás. Tiene que hacerles reflexionar que no pueden seguir adelante con esta medida", afirma. "Está en juego nuestro derecho a respirar"

La iniciativa cuenta además con el apoyo de más de 220.000 firmantes en la campaña abierta a través de la plataforma Change.org. El responsable de este proyecto, que tan solo en su primer día de actividad logró reunir 60.000 rúbricas, es Justo Sáez, profesor de informática y vecino de la capital, que tras escuchar la primera entrevista de Martínez Almeida tras su investidura, y comprobar la indignación de su entorno más cercano ante la medida anunciada de revertir Madrid Central, decidió actuar y ponerse en marcha en defensa de la salud pública.

Con motivaciones, trayectorias y experiencias muy distintas, las de Adrián, Justo y Lucías son solo tres de las miles de voces que se espera que manifiestan en esta marcha su indignación ante lo consideran un "atentado contra la salud de todos" y un uso de la sostenibilidad medioambiental a modo de arma arrojadiza por parte de la política.