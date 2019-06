Miles de personas recorren el centro de la capital a favor de Madrid Central

Miles de personas han acudido este sábado a la manifestación convocada por la Plataforma en Defensa de Madrid Central para reclamar al Ayuntamiento de la capital que mantenga esta medida que es una "cuestión de salud", alejada y desvinculada de los "colores políticos".

Más de 60.000 personas, según los manifestantes (10.000 según fuentes de Delegación de Gobierno), han recorrido el centro de Madrid desde la plaza de Callao hasta las puertas del Palacio de Cibeles, sede del Consistorio, cogobernado por PP y Ciudadanos.

Con más de 35 grados, los asistentes han desafiado a las altas temperaturas bajo una pancarta de color amarillo con el lema 'En defensa de Madrid Central'. Durante la marcha se han podido escuchar cánticos como 'Madrid Central es fundamental', 'Sí se puede' o 'No nos mires únete' a los turistas y visitantes del centro que miraban el paso de la comitiva.

Este es el caso Edurne, estudiante en la capital, que ha reconocido que no "tenía ni idea" de la concentración y se la ha encontrado. "Estoy a favor de Madrid Central me parece maravilloso. Llevo tres años viviendo en Madrid y está muy contaminado. Habíamos hecho un avance y esto es un retroceso", ha explicado a Efe.

Con más experiencia, Tomás, de Aranjuez, se ha mostrado "totalmente a favor de la medida". "Es como los que niegan el cambio climático. No lo puede parar nadie. Los que mandan ahora es el trío que nos quiere llevar a retroceder otros cincuenta años", ha criticado.

La salud por encima del revanchismo

Tampoco han faltado representantes políticos como el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Pepu Hernández, quien ha pedido al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida (PP), que se piense "mejor" la posible suspensión de Madrid Central, al tiempo que ha opinado que detrás de esta decisión está Vox.

En esta línea, la coportavoz de Más Madrid, Marta Higueras, ha pedido al PP y a Ciudadanos que pongan la salud de todos los madrileños y madrileñas "por encima de cualquier revanchismo político". Por su parte, la edil de Más Madrid, Inés Sabanés, artífice de la medida, ha asegurado que se ha "avanzado mucho" para ahora "arrasar con un proyecto de debe continuar". "La gente ha hecho suyo el proyecto tienen que escuchar a la ciudadanía", ha afirmado.

Al comienzo de la marcha el portavoz de la plataforma, Paco Segura, de Ecologistas en Acción, ha remarcado que el objetivo era demostrar a Martínez-Almeida que "sin coches se vive y respira mucho mejor". María del Carmen Morillas, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos, ha defendido Madrid Central por "la salud e integridad de los niños", ya que, ha dicho, hace que los caminos escolares sean "más seguros". "Queremos coches sin humos, queremos Madrid Central", ha apostillado.

Por su parte, Laura Martínez, comerciante en Malasaña, ha señalado que el 99% de los comerciantes está "a favor" de la medida, ya que es mejor que un negocio esté ubicado en una calle peatonal, en lugar de una por la que pasen coches.

Mariano Sánchez, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Publica de Madrid, ha explicado que la contaminación del aire "es responsable" de 5.000 muertes anuales, 3.000 ingresos pediátricos y 3.900 consultas infantiles "Nosotros nos preocupamos por los hijos de Begoña Villacís y sobrinos de José Luis Martínez-Almeida, si ellos no se preocupan es su problema", ha sostenido.

La marcha, que ha contado con el respaldo de las 70 entidades que conforman la plataforma, ha finalizado a las puertas del Ayuntamiento de Madrid con gritos como :'Al trío de Colón le va la polución' o 'Almeida vete ya'.

Al concluir la protesta se ha leído un manifiesto donde se destaca que Madrid Central es una "cuestión de salud" por unos "problemas extremadamente graves" que deben estar "desvinculados de los colores políticos". "Ha sido una medida altamente efectiva que ha permitido conseguir datos históricos en la bajada de los niveles de contaminación", aseguran.

Asimismo, afirman que estas normativa es una "medida elogiada internacionalmente" para apostar por un nuevo "concepto de ciudad por la movilidad sostenible". "No podemos aceptar más moratorias, no sobreviviremos si no cambiamos", añaden. Tras la lectura del manifiesto, los asistentes han dado por finalizada la marcha, que han concluido al grito de "Manuela vuelve, te necesitamos".