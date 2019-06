La manifestación del Orgullo LGTBi y los conciertos cierran el Mes de la Diversidad Sexual

Más de 10.000 personas han participado, hasta el momento, en las actividades culturales que el Ayuntamiento de Sevilla, junto a diversas entidades y colectivos han organizado en la Alameda de Hércules para la recta final del Mes de la Diversidad Sexual.

Esta programación municipal se cierra coincidiendo con la manifestación del Orgullo convocada por la Plataforma LGBT Andalucía este sábado. A su finalización, tendrá lugar la lectura de un manifiesto y los conciertos de Carmen Hierbabuena y La Casa Azul. Previamente, habrán amenizado la jornada Angelita la Perversa y 'The Mamas and the Rachas Djs'.

Para el desarrollo de la manifestación, se ha preparado un dispositivo municipal específico. El recorrido parte de la Diputación a las 20:00 horas y transita por Recaredo, Puerta Osario, Almirante Apodaca, Encarnación, Campana, Amor de Dios y Alameda de Hércules, donde llega a las 22:00 horas. Esta convocatoria de las 13 entidades que conforman la Federación Plataforma LGTBi conmemora en esta ocasión los 50 años de los disturbios de Stonewall Inn que dieron lugar a la visibilidad del movimiento reivindicativo y la reclamación de la igualdad de derechos tal como se conoce hoy.