La Comunitat participa en un estudio mundial para mejorar la seguridad vacunal en embarazadas

La Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) coordina en Valencia un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre vigilancia y seguridad vacunal en embarazadas.

Los hospitales Doctor Peset de Valencia y General de Castellón son los únicos en Europa que van a participar en un proyecto que pretende desarrollar un sistema que sirva a nivel mundial para determinar los efectos que tienen las vacunas en mujeres que van a ser madres.

Con esta idea en mente surge la Iniciativa de Colaboración Multinacional de Seguridad Vacunal Global (GVS-MCC por sus siglas en inglés), en la que participan un total 25 centros de 8 países de Europa, África y Asia y que arranca este lunes. El Investigador Principal del proyecto, Alejandro Orrico, explica que se trata de los pasos previos para desarrollar unos sistemas de vigilancia estandarizados que sustentarán los actuales y futuros calendarios de vacunación en mujeres embarazadas.

Por cuestiones éticas, las embarazadas no entran en los ensayos clínicos, por lo que es complicado estimar los efectos secundarios cuando se pone una vacuna durante la gestación, que busca proteger al feto. La madre transmite los anticuerpos a su hijo o hija, que todavía no tiene formado su sistema inmunitario para defenderse de enfermedades y que no puede ser vacunado hasta los dos meses. Se analizará a recién nacidos con algún tipo de enfermedad para obtener datos de calidad sobre esos posibles efectos no deseados, difíciles de conseguir en los países en vías de desarrollo por carecer de las infraestructuras necesarias para ello.