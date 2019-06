El Concello busca un acuerdo por As Avenidas sin pasar por la justicia

Después del anuncio de la Autoridad Portuaria de la interposición de una demanda contencioso administrativa contra el Ayuntamiento por el mantenimiento de As Avenidas, desde el Concello han manifestado la intención de llegar a un acuerdo con el Puerto, tal y como mostró de forma reiterada y activa durante los últimos meses.

Aseguran que siempre han estado dispuestos a solucionar el conflicto y a encontrar fórmulas de consenso. Culpan a la Autoridad Portuaria de dilatar las reuniones solicitadas desde el Concello desde 2018 y creen que la solución no es acudir a los tribunales, ya que desde Zona Franca se ha ofrecido ser parte de la solución final para el mantenimiento del paseo y el puerto no es la primera vez que acude a la justicia donde, dicen, no ha encontrado respuesta positiva a sus demandas.

En caso de acudir al contencioso administrativo, desde Plaza del Rey están seguros de poder probar, fácilmente, que el deterioro de las losetas del Paseo de As Avenidas se debe al transporte que realiza el Puerto de Vigo.

Un paseo que está siendo rehabilitado o adecentado por las organizaciones del Sea Fest y O Marisquiño, una iniciativa que aplauden desde la Asociación de comerciantes y hosteleros Zona Náutico, para los que que se pueda celebrar ambos festivales redundará en positivo, tanto en lo económico como en la imagen de la zona de cara a los turistas y los vecinos. Si bien, tuvieron que trasladar la celebración de la Feria de Abril a Samil por el mal estado del paseo y por no encontrar solución al problema, esta iniciativa de las organizaciones de los festivales creen que también les beneficiará de cara a las Navidades y a las actividades que habitualmente preparan en el Náutico.