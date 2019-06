Estrella del fútbol y humilde en la vida

Almería puede sentirse orgullosa de sus futbolistas, y en especial de los que llegan a la élite. Rubén Duarte Sánchez, sin hacer mucho ruido, salió de casa con 13 años para firmar por el Espanyol, y ahora que va a cumplir 24, vivirá su sexta temporada en Primera División, un registro a tener en cuenta para el lateral izquierdo. Milita en el Deportivo Alavés, club que quiere hacerse con los servicios de Luis Rioja. En una entrevista con LA VOZ y Cadena SER en la que repasó su carrera, también hizo un hueco para hablar del Almería. Nunca pudo vestir de rojiblanco, pero no esconde que cada fin de semana intenta ver sus partidos.

La sangre almeriense le tira a un Rubén Duarte que pasa las 24 horas pensando en el fútbol: “Me encanta. No sé cuantos partidos puedo ver un fin de semana, pero el Almería siempre. Hacía falta vivir un año tranquilo como éste, en el que el club se ha repuesto y ha recuperado la competitividad. A ver si este año nos enfrentamos en la Copa”.

Luis Rioja

Está al tanto de la actualidad rojiblanca y el hecho de que el jugador esté cerca del Alavés es un motivo de satisfacción para Duarte. Considera que tiene nivel suficiente como para subir el escalón a Primera. Esta situación le recuerda a su debut en la Liga de las Estrellas: “He visto partidos de Luis Rioja, y ha sido muy destacado. Dentro de poco parece que lo conoceré y compartiremos vestuario. Va a cumplir un sueño y va a demostrar su potencial”.

Considera que Rioja se encontraría un equipo lleno de buenas personas: “Desde el momento que firme va a tener en Rubén Duarte un amigo. Va a ser bienvenido en el vestuario. Somos muy buena gente en el Deportivo Alavés”.

Máster acelerado

El fútbol no espera a nadie y a Duarte le ha tocado vivir lejos de casa, de sus seres queridos, para cumplir su sueño. Para llegar a la cima debes tener las ideas muy claras en la vida: “Es una vida tranquila, en la que es clave ser profesional. Cada día tienes que dar todo y descansar”. Puede contar miles de anécdotas de su trayectoria en Espanyol y Alavés, aunque se queda con lo bien que lo está pasando: “Llevo muchas temporadas en Primera, he compartido vestuario con estrellas de este deporte y recuerdo mi debut en Primera, hacerme un nombre, y que mi familia se sienta orgullosa. Me fui con 13 años y se ve todo recompensando”.

La familia

Se dice que los futbolistas viven en una burbuja, aislados, pero Rubén Duarte rompe la tendencia. Solo hace falta hablar con la familia para valorar los pros de su profesión: “Sé de dónde vengo y que a mi familia le cuesta mucho madrugar, echar horas en el trabajo para llegar a final de mes. Me considero humilde, amigo de mis amigos y de la gente que me apoya”. ¿A quién llama cuando acaba un partido Rubén Duarte?: “A mi novia, mi familia, mi hermano en especial por tantos viajes, y mis amigos más cercanos. Desde la distancia ven mi proceso”.

Sus maestros

Consolidado en Primera, el almeriense se quiso acordar de dos entrenadores que sacaron su mejor rendimiento: “Me marcaron Sergio González, porque me hizo debutar en Primera, y gracias a él cumplí mi sueño; y también Pitu Abelardo, que apostó por mí desde el primer día. Me ha devuelto las ganas de luchar tras mi año duro en el Espanyol”.

Adaptado y feliz en Vitoria, aún le cuesta superar las bajas temperaturas del invierno: “Es un poco difícil por el frío, a veces nieva, pero la gente es maravillosa y nos tienen en un pedestal. Cuando peor está la situación siempre nos apoyan y estoy muy agradecido a toda Vitoria”.

Almería

Una tierra que tiene algo especial, que enamora. Como almeriense, Rubén Duarte echa de menos durante el año estar en casa: “Es una de las ciudades con mejor clima, donde mejor se vive. Cuando sales se valora más lo que tienes en Almería y cada vez que puedo me vengo”. Ahora que disfruta de unas merecidas vacaciones, aprovecha cada minuto para estar más con su gente: “De Almería añoro las tapas, y nuestras playas. Por eso ahora en verano me lo paso bien cuando estoy en casa”. Rubén Duarte, una persona con las ideas claras en la vida.