Gaby, el hombre que hizo realidad el sueño de los niños de Gádor

El hombre del fútbol sala en la Villa de Gádor. Gaby Martínez fundó hace ya 32 años el CD Gádor de Fútbol Sala, aquella ilusión hoy, tantos años después, sigue igual porque Gaby es un apasionado del fútbol sala y quiere lo mejor para sus niños gadorenses. La Villa de Gádor siempre ha apostado por el deporte con Eugenio Gonzálvez de alcalde antes y ahora con la alcaldesa Lourdes Ramos. La Villa de Gádor disfruta de uno de los pabellones más coquetos que hay en Almería, es como una especie de bombonera, donde a veces parece difícil que gane cualquier rival.

Los más grandes del fútbol sala lo han pasado mal en la Villa de Gádor, donde perdieron gracias a un CD Gádor formado por jugadores de compromiso y de mucha raza, y con una afición entregada desde el minuto uno hasta el último segundo de todos y cada uno de los partidos.

LA VOZ y la Cadena SER se colaron en el precioso Pabellón de la Villa de Gádor. Gaby abrió de par en par las puertas de su casa para hablar en la misma pista, donde tantas horas pasa de su vida, de su etapa tan larga en el fútbol sala gadorense. Se le ve emocionado, con ganas de hablar y también con la ilusión intacta después de tantos años, tantas temporadas. Gaby es el mismo, el tiempo parece como si no pasara por él.

Recuerdos

“Se puede decir que soy la persona que puso en marcha el fútbol sala en 1987 cuando veía a los niños jugando en la plaza o en la calle. Me eché la manta a la cabeza y creé el club, y hasta el día de hoy con alegría y con penurias también. La verdad es que 32 años son muchos años en el mundo del fútbol sala, pero me gusta mucho, por eso sigo aquí. La ilusión no hay quien me la quite nunca; se pasan malos momentos, pero siempre hay fuerzas para seguir hacia adelante. Recuerdo que el primer año el club sacó dos equipos”, comenta un gadorense de corazón, de esos que buenos.

Pabellón

La Villa de Gádor dispone de un recinto deportivo: “La verdad es que tenemos un pabellón que es una maravilla y esto hay que agradecérselo a Eugenio Gonzálvez cuando él era alcalde de la Villa de Gádor porque se volcó conmigo, aquella era la época en la que empezaba como alcalde. Me apoyó bastante y me dijo que hacia adelante con el fútbol sala en Gádor”, afirma Gaby Martínez.

Gádor, tierra de grandes jugadores: “De Gádor han salido muy buenos jugadores de fútbol sala, y estoy convencido de que seguirán saliendo muy buenos jugadores en las próximas temporadas. Pito, Juan Emilio… eso demuestra que estamos haciendo bien las cosas en el fútbol sala en la Villa de Gádor. Ver a los nuestros luego fuera triunfando nos ayuda mucho para seguir con una gran ilusión para seguir continuar trabajando por y para el fútbol sala gadorense”, comenta al periódico de todos los almerienses.

“Me quedo con muchos días de los 32 años de historia del CD Gádor de Fútbol Sala; aquí hemos sido campeones de Andalucía en categoría infantil, siempre ha habido gadorenses en la Selección de Almería… no me quedo con un día porque hubo más momentos buenos que malos en la historia del club”.

Gran club

“El CD Gádor no es un club y sí una familia. El club lo llevamos tres o cuatro, vamos todos a una en todos los sentidos. Tenemos unos padres y unos niños que son muy buenos, que lo dan todo por el club. Estamos moviendo sobre unos 90 niños en la actualidad sin contar con el equipo senior”, explica.

“El tema del futuro la verdad es que está un poco flojo ahora mismo y lo digo sinceramente, pero yo jamás voy a dejar que se hunda el CD Gádor. Esto tiene que salir adelante, sea como sea. Quiero hacer un club todavía más grande para las próximas temporadas”, apunta.

“No sabría vivir sin el fútbol sala y lo digo de corazón, de verdad. El fútbol sala es mi vida; yo tengo un trabajo que hago unas 12-13 horas al día y luego me vengo al pabellón, siempre tengo esa ilusión de hacer las cosas muy bien para el CD Gádor vaya a más. El fútbol sala me da la vida”, dice.

¿La retirada?

“He pensado ya varias veces en el primer día cuando ya no esté en el mundo del fútbol sala, y la verdad es que las lágrimas se me han saltado”, dice Gaby como emocionándose.

Gaby Martínez no tiene cargo en el club, él hace de todo porque ama el fútbol sala y el deporte: “Hago de todo en el CD Gádor, desde utillero a presidente. Aquí no se mira si uno es secretario, directivo… aquí solo importa el trabajo, y recuerdo que tenemos un equipo de monitores que están realizando un magnífico trabajo”, concluye.