Frasi López, ex concejal de Festejos de Rosa Romero, absuelta por el caso "Luces de Navidad"

La que fuera concejal de Festejos del Ayuntamiento de Ciudad Real, durante el mandato de Rosa Romero, Frasi López ha sido absuelta del delito de prevaricación por el caso conocido como de las "luces de Navidad". Así lo ha fallado el juzgado de lo penal nº 3 de Ciudad Real contra el que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

En los fundamentos jurídicos el Juzgado concluye que no ha quedado acreditado más allá de sospechas y meros indicios, la participación en los hechos de la ex concejal y señala que para emitir una condena penal se precisa que la autoría sea una realidad asentada en pruebas, no basta la simple sospecha, la suposición ni menos aún la intuición del juez.

Procedimiento que se inició tras las diligencias de investigación preprocesales a instancias de la Fiscalía provincial., Los hechos estuvieron relacionados con la contratación de las luces de Navidad en la capital en el año 2014, recta final de la legislatura popular. Se la acusó de haber realizado una contratación paralela, con la empresa Porgesa, sin expediente de contratación por 44.335 euros más IVA.

Se considera probado que la ex concejal remitió al departamento de compras del consistorio la iluminación por importe de 13.220 euros más IVA, que aprobó la Junta de Gobierno Local. La misma empresa recibió después el encargo de Festejos para que presupuestara la instalación de luces en más calles, procediendo a enviar un presupuesto por importe de 49.061 euros más IVA. En el documento se señalaba que dado que el nuevo presupuesto superaba los 18.000 euros y era un contrato de servicios, recibía un tratamiento de contrato menor y se podía adjudicar directamente.

Según se recoge en la sentencia, Frasi Lopez declaró que "lo habitual era pedir presupuestos para las luces navideñas que después resolvían los técnicos; presupuestos que no superaban la cantidad que obligaba a recibir varias ofertas, pero aun así procedían de ese modo, de manera que eran los técnicos los que seleccionaban a la adjudicataria". Aseguró que"como creía que lo iban a pagar los comerciantes no hacía falta otro expediente de contratación, y se decidió ampliar la iluminación por un régimen de patrocinio privado que gestionaría en todo caso el también concejal Pedro Antonio Martín".

Recordemos que la ex edil se enfrentaba en este procedimiento a una pena del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, -representada en nombre del Ayuntamiento de Ciudad Real por el letrado Cipriano Arteche,- de 8 años de inhabilitación especial para desempeñar cargo público en Corporaciones Locales.

Frasi López: "Los dos primeros años han sido muy duros"

Tras esta absolución, la propia López, en declaraciones a la Cadena SER, ha asegurado que "cuando eres culpada injustamente, te duele muchísimo". No obstante, también ha afirmado que "yo siempre he creído en la Justicia y, al final, me ha dado la razón".

Asimismo, López ha recalcado que "los dos primeros años han sido muy duros". En este aspecto, confirma que se ha sentido sola durante todo este caso, aunque asegura que ella siempre ha querido lo mejor para Ciudad Real.