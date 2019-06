L'Alcora se suma a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTB+

El Ayuntamiento de l'Alcora, a través de la concejalía de Igualdad, que dirige Tica Pons, se ha sumado a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTB+, que se celebró el pasado 28 de junio.

De esta manera, el consistorio organizó una programación con la que conmemorar esta jornada reivindicativa de los derechos de los colectivos de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales y simbolizar el apoyo institucional por la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual. Los actos comenzaron el pasado jueves 27 de junio, a las 10.30 horas, con una charla sobre la diversidad sexual y de género, a cargo de Lara Antiquino, sexóloga y psicóloga, dirigida a los y las participantes en el programa Jove Oportunitat.

El viernes 28 de junio, a las 19 horas, se colgó una lona con el lema “El amor no daña, el odio sí” en el balcón del ayuntamiento. Y por la noche, a las 23.15 horas, el alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, leyó la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del 28-J. A las 23.30, en la calle Sant Vicent, se proyectó la película “Call me by your name”.