Inés Rey: "Espero que Feijóo no anteponga intereses electorales a los de la ciudad"

La alcaldesa socialista de A Coruña, Inés Rey, espera que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo "no interponga intereses partidistas o electorales a intereses de ciudad" ante la proximidad de los próximos comicios autonómicos. "Pienso que es una persona responsable y entiendo que va a colaborar lealmente con el ayuntamiento, igual que el ayuntamiento lo hará con la Xunta para sacar adelante cuestiones de ciudad".

En una entrevista en la Cadena SER, Rey recordó que "iniciamos mandato municipal y tenemos que estar en permanente colaboración y contacto. No tendría sentido que se torpedeasen infraestructuras en la ciudad por intereses electorales". Sus encuentros con Feijóo hasta el momento han sido "informales", ya que coincidieron en varios actos donde mantuvieron "conversaciones cordiales". Su intención es hablar con sus concejales "en los próximos días" para saber qué cuestiones "hay que trasladar a la Xunta" y, después, pedirá una reunión "tanto con el presidente como con los conselleiros respectivos".

"VÉRTIGO" Y "RESPONSABILIDAD" DE UNA DEBUTANTE Inés Rey recuerda las sensaciones de la noche electoral. "Sentí vértigo, sí, pero sobre todo una enorme responsabilidad que se abría el escenario de la posible gobernabilidad del PSOE". Los socialistas se quedaron a 399 de la fuerza más votada, el PP, con el mismo número de concejales. Con dos semanas en la alcaldía y a otras dos de cumplir los 37 años, Rey considera que tanto sus expectativas como su autoestima están "absolutamente colmadas" tras ser elegida regidora de su ciudad la primera vez que se presenta a un cargo. "Nunca había tenido uno: ni de libre designacion, ni de asesoría ni de elección directa". Defiende que las mujeres "tenemos una forma diferente de hacer política, de ejercer el poder". Su presencia es "importante" porque hace que "las formas cambien y las políticas muden". Entre las siete grandes ciudades gallegas sólo hay dos alcaldesas, ella y la de Lugo —"mi compañera Lara Méndez"— por eso considera necesario "seguir rompiendo techos de cristal" en este campo.

Gobernar en minoría con nueve concejales de 27 no parece fácil y Rey lo confirma. "No lo es, tampoco voy a engañar". Nueve ediles son "pocos" para una ciudad de 250.000 habitantes, por eso les espera "una carga de trabajo importante, con grandes áreas y grandes desafíos para la ciudad". Sin embargo, considera que eso no impide que la acción de gobierno "se pueda desarrollar en colaboración con el resto de fuerzas políticas" y "lograr" las mayorías "para sacar adelante los grandes proyectos de ciudad". "Espero que seamos más los que apostemos por esos proyectos, por devolver a A Coruña el liderazgo económico y el motor económico de Galicia".

La regidora es tajante sobre la relación que hereda con Marea Atlántica. "No voy a estar con la mirada en el retrovisor porque no estuve allí estos cuatro años, no voy a estar comparando lo que se hizo... no tiene sentido para la ciudad, no tiene sentido para el gobierno y no nos hace avanzar". Agradeció a la Marea que facilitase su investidura pero mantiene que "en este momento" no se dan las condiciones necesarias para un gobierno de coalición con ellos o con el BNG. Lo que sí se da es "un clima oportuno para un acuerdo programático marco".

"Sentarnos en una mesa, hablar de la ciduad, de las cosas que tenemos en común. Evidentemente somos fuerzas de progreso, nuestros programas coincidían en muchas cosas —también con el resto de fuerzas— porque hay cuestiones de ciudad que tienen que estar por encima de intereses partidistas o de las siglas". Y aunque a día de hoy no se dan esas "condiciones" para "cogobernar", señala que "el mandato es muy largo y nunca se sabe lo que puede pasar".

Un equipo sin "hombres fuertes"

A Inés Rey no le gustan las expresiones como "hombres fuertes, pesos pesados o núcleo duro", por eso rechaza que José Manuel Lage o Díaz Villoslada vayan a tener ese papel en su gobierno. "Para mí es tan importante el deporte como el urbanismo, el medioambiente como la hacienda local, y la igualdad o los servicios sociales como el empleo. Priorizar porque llevan determinadas áreas no me gusta y no entro en ese marco porque no concibo el equipo así. Las áreas están interconectadas, tienen que cooperar y trabajar en común porque si no es imposible sacar adelante los proyectos y porque el modelo de ciudad es transversal".

No niega la influencia en su resultado del "empuje" del 28 de abril, la "ola favorable al PSOE", que supuso un voto "masivo de gente de izquierda" y "recuperado" de quienes no los elegieron en anteriores convocatorias. "Es evidente que hizo mucho porque el PSOE recuperase músculo electoral y fuese visto por los ciudadanos como una fuerza seria, una alternativa de gobierno". Sin embargo, cree que en el plano municipal "hay un componente personal" ya que "en ayuntamientos en los que el PSOE ganó en las generales, en las municipales ganaron otras fuerzas o el PP". Por eso, defiende ese componente, sumado al "modelo de ciudad y el trabajo hecho por los socialistas coruñeses".

Esa "tendencia" de las generales, las municipales y europeas fructificará, según Rey, con el relevo en la Xunta y la presidencia de Gonzalo Caballero tras las próximas elecciones autonómicas. "El proyecto del PP y de Feijóo está terminado, agotado, no tienen ya proyecto para Galicia". La regidora recuerda que los populares no gobiernan ninguna de las siete ciudades gallegas y "llevarán en su conciencia y tendrán que explicar el pacto de la indignidad que hicieron en la ciudad de Ourense".

Que las tres ciudades con aeropuerto —Santiago, A Coruña y Vigo— cuenten ahora con tres alcaldes socialistas debería "facilitar" la coordinación entre las terminales. "Es un tema que tenemos que tratar cuando se reúna la mesa de coordinación; yo estaré en contacto con mis compañeros y, por encima. de los que pasase estos úlitmos años, espero que seamos capaces de llegar a acuerdos".

Rey espera esa misma interlocución con el gobierno central, del mismo color. "Está siendo fácil, fluida". Eso se vio esta semana con la licitación de la estación intermodal coruñesa. "Hay un compromiso del Gobierno de España, no sólo con A Coruña, también con Galicia".

Asegura estar "en contacto permanente" con la administración central. Espera que "vaya adelante ya" la investidura de Pedro Sánchez como presidente y se pueda formar "cuanto antes" el gobierno porque "tenemos mucho que hablar". "Espero que haya impulso a los proyectos pendientes", concluyó.