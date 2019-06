Augusto Fernández brilla en Assen

El piloto español Augusto Fernández (Kalex) ha logrado este domingo la primera victoria de su carrera en Moto2 en el Gran Premio de Holanda, octava prueba del Mundial de motociclismo, después de que Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), que pierde el liderato, se cayese a falta de dos vueltas cuando comandaba la prueba, mientras que el español Arón Canet (KTM) se mantiene líder de Moto3 tras concluir duodécimo en una prueba en la que ha triunfado el italiano Tony Arbolino (Honda).

El mallorquín consigue así la primera victoria de su vida tras ponerse al frente a falta de dos vueltas, cuando el pequeño de los Márquez se cayó después de que le arrollase la moto del italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex).

El otro beneficiado del incidente ha sido el suizo Thomas Luthi (Kalex), que terminó cuarto por detrás del sudafricano Brad Binder (KTM) y del italiano Luca Marini (Kalex) y que es ahora nuevo líder del Mundial en detrimento del de Cervera. Ahora, el helvético está al frente de la tabla con 117 puntos, por los 111 del catalán y los 92 de Augusto Fernández.

El 'poleman' del sábado, el australiano Remy Gardner (Kalex), no resistió a la presión de la salida y cedió posiciones ante un Binder que se puso al frente y ante los españoles del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Xavi Vierge y Àlex Márquez; el oceánico, de hecho, no logró terminar tras irse al suelo superado el ecuador de la prueba.

Tampoco podía seguir Jorge Martín (KTM), que cuando rodaba en el 'Top 10' sufría una caída a falta de diez vueltas. Arriba, Binder no terminaba de romper la carrera, mientras tanto Vierge como Augusto Fernández (Kalex) esperaban cualquier error del sudafricano.

Por detrás, el de Cervera se acercaba al grupo de cabeza y no perdía su oportunidad. Justo cuando Vierge se despedía al caerse a falta de cinco vueltas en la curva 5 -y llevarse por delante a Bastianini-, Márquez adelantaba a Binder para liderar la cita.

Ambos rodaban en el cuarteto que a falta de dos giros lucharía por la victoria, junto a Fernández y al italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex); justo en ese momento, un lance de carrera, en el que italiano se llevó por delante al catalán, dejó a ambos sin carrera. El liderato se esfumaba mientras los comisarios trataban de calmar a un enfadadísimo Márquez.

Poco después, Augusto Fernández confirmaba la primera victoria de su vida por delante de Binder y del italiano Luca Marini (Kalex), hermano de Valentino Rossi.

DECLARACIONES

El piloto español de Moto2 Augusto Fernández (Kalex) se ha mostrado muy emocionado tras firmar la primera victoria de su vida este domingo en el Gran Premio de Holanda, sobre todo porque ha estado cerca de conseguirlo "muchas veces", y ha afirmado que tenía pensado "atacar" a los dos primeros antes de que ambos se fuesen al suelo a falta de dos vueltas.

"Este año me he visto cerca muchas veces. Los tres ceros que tuve... Lo vas soñando y cada vez es más realista, pero cuando llega.... Cuando estás arriba y suena el himno, te crees el rey del mundo. Es muy bonito", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera.

En este sentido, explicó que tras pasar la línea de meta se quedó "completamente en blanco", y que luego se le vino "todo encima". "Me he parado, se me ha calado la moto, no sabía lo que hacía... Me he cansado más arrancando la moto que en toda la carrera. Quiero agradecérselo a mi familia, que ha estado siempre ahí, y especialmente a mi padre. Ha sido duro", confesó.

Por otra parte, el mallorquín analizó la prueba en Assen. "Ha sido una carrera dura, porque no veía la manera de abrir hueco. He hecho una muy buena salida, me he puesto en posiciones delanteras, tenía que jugármela si quería optar a algo. Esta mañana estábamos muy bien en cuanto a ritmo y tenía que colocarme ahí en seguida. Me ha salido muy bien. Estaba Balda -Baldassarri-, que se está jugando el Mundial, Márquez, y he tenido la caída enfrente y he visto la oportunidad. Brad -Binder- estaba quedándose un poquito, y he tirado a muerte", apuntó.

Por último, aseguró que se disponía a atacar justo en el momento en el que los dos pilotos en cabeza, el español Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) y el italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex), se iban al suelo a falta de dos vueltas. "Estaba planeado. No era fácil, porque los dos están peleando por el Mundial y quieren ganar, pero yo también. Lo iba a intentar sí o sí", concluyó.