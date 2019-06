El Atlético Baleares se queda a un gol de la Segunda División

Partido de todo o nada. La final de las finales. Era la segunda oportunidad directa para ascender del ATB en un mes, al haber sido campeón y la tercera en los últimos 7 años, precisamente en aquella época ante el mismo rival de hoy, el Mirandés. El equipo burgalés consiguió una gran renta en la ida y defendía el marcador de 2-0 obtenido en Anduva. Pero la ocasión bien valía un gran esfuerzo e intentarlo, con una afición balearica volcada toda la semana y especialmente en el partido, que llenó Son Malferit ante un calor asfixiante por la ola de calor.

Manix Mandiola no pudo contar para este trascendental partido con dos pilares claves en sus sistema táctico y alineación: Alberto Villapalos y Marc Rovirola, ambos sancionados por acumulación de amonestaciones. Pero recuperaba a Kike López, lesionado hace justo 4 semanas ante el Racing en Son Malferit. Rubén González superaba la prueba de ayer tras una semana sin entrenar por sus molestias en el gemelo y finalmente entraba. El técnico de Éibar apostó por Carl, Kike, Peris, Vallori, Rubén, Pedro Ortiz, Fullana, Canario, Samuel, Hugo Díaz y Nuha. De centro del campo para adelante, ningún jugador netamente defensivo. Había que intentar la gesta de la remontada.

El Mirandés solo tenía la baja del central Sergio, sancionado, además de los lesionados Camacho y Hugo Rama. El ATB salió dominador, mordiendo, empujado por el gran aliento de su afición. Con las ideas claras. A los 15 segundos ya disparó alto desde lejos Peris. Y a los 4’ minutos Rubén remata acrobáticamente después de un saque de esquina en buena posición y la defensa evita que el balón vaya a portería. El Mirandés no vino a jugar a nada. Se replegó y jugaba en balón largo. Uno de esos lo bajó Matheus en el 8’ y chutó alto. El primer cuarto de hora fue balearico, con un Vallori inmenso que cerraba atrás y un Nuha que ganaba todos los duelos por alto. Precisamente en uno de esos balones largos del equipo burgalés cubre la posición Hugo Díaz cerca del área, en un balón aparentemente ganado, pero sorprendentemente el cordobés pierde el esférico a través de Claudio, que le roba la cartera para susto de Son Malferit. Claudio cedería atrás a Matheus para que solo empujara a la red. Gol absurdo, un regalo. Con el 0-1 solo quedaba el milagro. Y el ATB lo intentó por todos los medios. Jamás se rindió.

El gol hizo daño. En el 23’ Romero chutó alto. En el 25’ Canario centra, Nuha peina y Hugo a la media vuelta tiene una gran ocasión pero paró Limones. Un minuto más tarde Vallori remata de cabeza tras un corner a las manos del guardameta del Mirandés. El ATB seguía intentándolo. Samuel en el 35’ chuta fuera pegado al palo desde fuera del área. En el 39’ Claudio remata alto de volea. En el minuto 45’ Nuha tuvo un mano a mano pero Limones evitó el empate. Con el 0-1 se llegaría al descanso. El árbitro no señaló penalti en unas claras manos de Melli.

Tocaba la épica en la segunda parte y estuvo muy cerca. Nada más iniciarse la reanudación Samuel chuta rozando la cruceta una falta directa. En el 52’ la volea de Pedro Ortiz se marchó fuera. El solleric hizo un auténtico partidazo en la organización del juego supliendo con gran calidad la baja de Rovirola. Enorme partido de la perla balearica. En el 55’ Samuel, que recuperó su mejor versión, hace la jugada marca de la casa caracoleando dentro del área y su chut al primer palo roza el poste. Un minuto más tarde Nuha, el mejor del partido, hace una gran jugada personal, con un autopase y regate para superar a dos defensas y batir a Limones por bajo. Empate. Cinco minutos más tarde, en el 61’, Samuel saca un córner y el internacional por Gambia marca de cabeza adelantándose a Limones. 13 goles marcó con este el pichichi esta temporada. El equipo y el público creía. En el 77’ Yanis en el segundo palo remata alto de cabeza.

Manix movió banquillo con Marcos nada más iniciarse el segundo tiempo. Precisamente el pollencí marcaría en el 78’ tras un buen centro de Samuel y una dejada de Nuha. Noveno gol del delantero. Quedaban 12’ minutos más el descuento. Tiempo para marcar el gol que diera el ascenso. Y el ATB tuvo muchas llegadas de peligro. Limones hizo un paradón a un remate de Marcos de cabeza en el 83’. El ATB seguía intentándolo. Con córners y centros. En el 95’ Vallori tuvo la útlima en un libre indirecto que Limones se encontró tras un zapatazo del central dentro del área.

Atlético Baleares: 1. Carl, 2. Kike López, 3. Peris, 4. Vallori, 5. Rubén González, 6. Pedro Ortiz, 7. Canario, 8. Hugo Díaz (45’ 17. Marcos), 9. Nuha, 10. Fullana © y 11. Samuel.

CD Mirandés: 1. Limones, 2. Paris, 3. Kijera ©, 4. Odei, 5. Melli, 6. Romero, 7. Rodrigo, 8. Álvaro Bravo, 9. Matheus, 10. Guridi (65’ 17. Yanis) y 11. Álvaro Rey (81’ 12. Carlos Julio).

Goles:

Árbitro: Ortiz Arias (comité madrileño)

Amonestó en el Atlético Baleares: Peris, Rubén y Canario.

Amonestó en el Mirandés: Melli y Claudio

Incidencias

Partido correspondiente a la vuelta de la eliminatoria final de ascenso a Liga 123 en Son Malferit. Lleno. 1.700 espectadores. 80 de ellos del Mirandés.

DECLARACIONES

Manix Mandiola: “Ya había adelantado que el partido sería emocionante, alguno de los dos equipos iba a quedar tocado e iba a haber pelea. Lo malo es que el cuento ha acabado mal para nosotros pero cumplimos la parte de que íbamos a dar guerra. No le pongo ningún pero al equipo. Solo algún error puntual pero son cosas del fútbol. La actitud del equipo, que son los que llevan 40 y tantos partidos, estoy contento. Los balearicos saben que hace año y medio teníamos un pie en 3ª División y ahora hemos estado cerca de la Segunda. Es un palo pero hay que estar orgullosos de un equipo que aspira a todo y se codea con los mejores. Se necesitaba marcar un gol y seguir compitiendo, ha llegado y hemos dado un paso adelante y ellos atrás, hemos tenido ocasiones y situaciones para meter el cuarto pero no ha podido ser. Tengo otro año más de contrato y me gustaría seguir, claro. Estoy bien aquí. Estoy contento con las cosas cómo han salido pero los protagonistas son los jugadores”.

Vallori: “Es el peor momento deportivo de mi carrera, juntamente con el día del Racing hace cuatro semanas. Es el segundo equipo que asciende aquí y se nos queda cara de tonto porque otra vez el mejor equipo no ha subido. Éramos conscientes de que nos podían marcar y que habría que hacer cuatro goles. La he tenido en la última jugada del partido, visualizaba que iba a marcar en el 95’, sabía que podía ser el cuarto, tenía la ilusión de marcar y que alguien la tocara y dentro. Otra vez duro no poder ascender delante de tu gente. Necesito desaparecer y encerrarme unos días para superarlo. Hemos metido tres goles y el portero ha evitado el cuarto, el equipo se ha vaciado y lo hemos tenido. La afición siempre nos anima. Es pronto para hablar de seguir, he jugado casi todo y he acabado bien y me gustaría seguir pero no depende de mí, y sí del entrenador y dirección deportiva”.